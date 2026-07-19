Tate arrestati a Miami, Londra prepara l’estradizione Il mandato resta secretato. Sui fratelli nuove accuse per stupri e tratta

Il nuovo capitolo giudiziario di Andrew e Tristan Tate si apre a Miami, dove i due fratelli sono stati arrestati dagli US Marshals in esecuzione di un mandato il cui contenuto resta per il momento secretato. Dietro il fermo c’è la richiesta della Gran Bretagna, che punta a ottenere la loro estradizione per sottoporli a processo con nuove accuse di stupro, violenza sessuale e tratta finalizzata allo sfruttamento.

I due influencer, cittadini britannici e statunitensi, dovrebbero comparire davanti a un tribunale federale di Miami. Sarà quella la prima tappa del procedimento destinato a stabilire se potranno essere consegnati alle autorità britanniche. Entrambi respingono ogni contestazione e devono essere considerati innocenti fino a un’eventuale condanna definitiva.

Il mandato secretato e la richiesta britannica

Le autorità americane hanno confermato l’arresto senza rendere pubbliche le ragioni formali indicate nel mandato. La coincidenza con l’iniziativa della Crown Prosecution Service, tuttavia, colloca il fermo nel quadro della procedura di estradizione avviata dal Regno Unito.

Secondo le informazioni diffuse dalla procura britannica, Andrew Tate deve rispondere di ulteriori accuse che comprendono sette episodi di stupro, tre contestazioni relative alla tratta per sfruttamento sessuale, tre aggressioni e numerosi reati riguardanti materiale indecente ed estremo. A Tristan Tate vengono invece contestati due stupri, una violenza sessuale e tre episodi collegati alla tratta.

I presunti fatti sarebbero avvenuti tra il 2010 e il 2017 e riguarderebbero quattro nuove persone offese. Le contestazioni si aggiungono a quelle già autorizzate nel 2025, quando i procuratori britannici avevano annunciato 21 capi d’accusa nei confronti dei fratelli.

Dalla manosfera ai tribunali di tre Paesi

La vicenda assume un rilievo che va oltre il singolo procedimento. Andrew Tate, ex kickboxer diventato una delle figure più visibili della cosiddetta manosfera, ha costruito la propria notorietà promuovendo sui social una concezione aggressiva della mascolinità, della ricchezza e dei rapporti con le donne. Tristan ha partecipato allo stesso sistema mediatico e imprenditoriale, condividendone pubblico e linguaggio.

La grande influenza esercitata soprattutto su adolescenti e giovani uomini ha trasformato ogni passaggio giudiziario in uno scontro culturale. I sostenitori dei Tate presentano le indagini come una persecuzione contro personaggi ostili al sistema. Le procure ricostruiscono invece una rete di presunti abusi, sfruttamento e controllo delle vittime che dovrà ora essere esaminata nelle sedi giudiziarie.

I legali dei fratelli sostengono che le nuove accuse siano infondate e abbiano anche lo scopo di danneggiare le iniziative civili avviate dai Tate negli Stati Uniti. La difesa dovrà opporsi all’estradizione davanti ai giudici federali americani, mentre la procura britannica sarà chiamata a dimostrare la regolarità della richiesta e la sussistenza dei presupposti per la consegna.

Il precedente della Romania

Il caso britannico si intreccia con i procedimenti aperti in Romania, dove i fratelli furono arrestati alla fine del 2022. Le autorità romene li hanno indagati per presunta associazione criminale, tratta di esseri umani, stupro e altri reati. Anche in quel procedimento i Tate hanno sempre negato ogni responsabilità.

Nel 2024 un tribunale romeno aveva già autorizzato in linea di principio la loro estradizione nel Regno Unito, rinviandola però alla conclusione del procedimento locale. Nel febbraio 2025 la revoca del divieto di lasciare la Romania aveva permesso ai due di raggiungere la Florida, dove il procuratore generale statale aveva successivamente annunciato un’indagine sulle loro attività.

Il nuovo arresto cambia la geografia del confronto giudiziario. Londra non deve più attendere che i fratelli si trovino materialmente nelle mani delle autorità romene, ma può tentare di ottenerne la consegna direttamente dagli Stati Uniti. Resta da stabilire quale effetto avrà questa procedura sugli obblighi ancora pendenti in Romania e quale Paese avrà la precedenza.

La battaglia sull’estradizione

L’udienza federale sarà decisiva per conoscere il contenuto del mandato, le condizioni della detenzione e la posizione del governo americano. Una procedura di estradizione può protrarsi a lungo, soprattutto quando la difesa contesta la natura delle accuse, l’affidabilità delle prove o le garanzie offerte dal sistema giudiziario richiedente.

Per Andrew e Tristan Tate, l’arresto segna comunque il passaggio più delicato dal loro trasferimento negli Stati Uniti. La forza della loro comunità online non potrà incidere direttamente sulla valutazione dei giudici, chiamati a esaminare documenti, accordi internazionali e contestazioni formali.

La vicenda resta aperta su più fronti. Alle accuse britanniche si affiancano i dossier romeni e le verifiche avviate in Florida. Il fenomeno mediatico della manosfera entra così in una fase nuova, nella quale la battaglia per il consenso lascia spazio a quella, ben più concreta, combattuta nelle aule dei tribunali.