Como, bimba di 10 anni dispersa nel lago davanti al Tempio Voltiano La piccola era con i genitori: si è tuffata e non è più riemersa. Ricerche in corso

Sono in corso le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa nelle acque del lago di Como, nel tratto davanti ai giardini pubblici del capoluogo e al Tempio Voltiano. La piccola si trovava insieme ai genitori quando, secondo le prime informazioni, si è tuffata nel lago senza più riemergere. L’allarme ha fatto scattare l’intervento della Polizia di Stato e del personale dei Vigili del fuoco, impegnato nelle operazioni nello specchio d’acqua antistante il lungolago cittadino.

Le ricerche davanti ai giardini a lago

Le operazioni si concentrano nella zona compresa tra i giardini pubblici e il Tempio Voltiano, uno dei punti più frequentati del lungolago di Como, soprattutto durante le giornate estive. Gli investigatori stanno ricostruendo i momenti immediatamente precedenti alla scomparsa, mentre i soccorritori continuano a scandagliare le acque. Al momento non sono state diffuse comunicazioni ufficiali sul ritrovamento della bambina o sull’esito delle ricerche.

La minore, indicata dalle prime notizie come figlia di genitori stranieri, sarebbe entrata in acqua in un tratto nel quale la balneazione è vietata. Non sono ancora note le circostanze precise del tuffo né quanto tempo sia trascorso prima che venisse lanciato l’allarme.

Un tratto vietato alla balneazione

La zona davanti al Tempio Voltiano è stata più volte teatro di incidenti, anche molto gravi. Nonostante i divieti e la presenza di cartelli, durante l’estate numerose persone entrano in acqua dalla riva dei giardini pubblici.