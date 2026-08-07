Latemar, 14enne precipita per 50 metri e muore davanti ai genitori La giovane turista ceca è scivolata durante un’escursione sulla Cima di Valbona

Una scivolata improvvisa, poi la caduta per decine di metri sotto gli occhi dei genitori. È morta così una ragazza di 14 anni, turista della Repubblica Ceca, durante un’escursione nel gruppo del Latemar, sulle Dolomiti, al confine tra Trentino e Alto Adige.

La tragedia è avvenuta giovedì 6 agosto nella zona della Cima di Valbona, nel territorio comunale di Predazzo. La giovane stava percorrendo un sentiero insieme alla famiglia quando, per cause ancora da ricostruire nei dettagli, ha perso l'equilibrio ed è precipitata lungo il pendio.

La caduta durante l’escursione

La famiglia si trovava nella zona del Latemar per un'escursione. Il gruppo stava procedendo nei pressi del rifugio Torre di Pisa, uno dei punti di riferimento per gli escursionisti che frequentano questo settore delle Dolomiti.

Durante il percorso la quattordicenne sarebbe scivolata sul sentiero, precipitando per circa 50 metri. I genitori hanno assistito all'incidente e l'allarme è stato immediato.

La dinamica non avrebbe lasciato alla giovane possibilità di salvarsi. L'impatto dopo la caduta le ha provocato ferite gravissime.

L’arrivo dei soccorritori

La macchina dei soccorsi si è attivata rapidamente. Sul luogo dell'incidente sono stati inviati gli uomini del Soccorso alpino e un elicottero, necessario per raggiungere rapidamente una zona di alta montagna particolarmente impervia.

Quando i sanitari sono arrivati dalla ragazza, però, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.

Le operazioni si sono concentrate successivamente sul recupero della salma e sull'assistenza ai genitori, rimasti testimoni della tragedia.

La vittima era una turista ceca

La ragazza aveva 14 anni ed era originaria della Repubblica Ceca. Si trovava sulle Dolomiti insieme alla famiglia per trascorrere alcuni giorni di vacanza.

Nelle prime ore dopo l'incidente alcune ricostruzioni avevano indicato l'età della vittima in 13 anni. Le informazioni successive hanno invece riferito che la giovane aveva 14 anni.

Il luogo dell'incidente si trova in uno degli scenari più frequentati del Latemar, massiccio dolomitico attraversato durante la stagione estiva da numerosi itinerari escursionistici. L'esatta dinamica della caduta resta affidata agli accertamenti compiuti dopo l'intervento dei soccorritori.