Donato e Pasquale: due vite spezzate in pochi giorni Ferragosto di dolore ad Orsara di Puglia

Due vite spezzate in pochi giorni. Due gravissime perdite hanno riempito di tristezza e dolore la comunità orsarese. Prima Donato Terlizzi, poi Pasquale Maffia: due orsaresi hanno perso la vita prematuramente, uno per una tragica fatalità, l’altro per un terribile incidente mentre lavorava su un trattore.

Per dare un segno della vicinanza alle famiglie e del cordoglio della comunità orsarese, nella giornata di oggi, venerdì 14 agosto 2026, a Orsara di Puglia è stato proclamato il lutto cittadino.

Tutti gli eventi previsti per l’intera giornata di oggi sono stati annullati. Il lutto cittadino verrà osservato a partire dalle ore 17, quando nella Chiesa Madre saranno celebrati i funerali di Pasquale Maffia.

Nell’ordinanza, il sindaco Mario Simonelli invita “i cittadini, gli uffici comunali, le organizzazioni politiche, sociali, sindacali, le realtà associative sportive e culturali a esprimere la loro partecipazione al lutto in segno di raccoglimento e rispetto durante il rito funebre”.

Durante il rito funebre, sarà sospesa nei locali commerciali la vendita e somministrazione di bevande e alimenti per tutta la durata dei funerali.

“In qualità di sindaco, e a nome di tutta la Comunità orsarese”, ha dichiarato Mario Simonelli, esprimo il cordoglio e la vicinanza alle famiglie, agli amici, a tutte le persone che conoscevano Donato e Pasquale. Vi siamo vicini con tutto il cuore. In questo momento di sconfinata tristezza, vi giungano l'abbraccio e la vicinanza di tutta Orsara di Puglia”.