Silvano Loia muore in mare nel Viterbese, il dolore di Francesca Neri Il manager di Rai Way aveva 52 anni. Il corpo ritrovato dopo otto ore di ricerche

Silvano Loia, 52 anni, manager di Rai Way e compagno dell’attrice Francesca Neri, è morto nelle acque del litorale viterbese, tra Tarquinia e Montalto di Castro. La tragedia si è consumata sabato 29 agosto. L’uomo era in spiaggia con alcuni amici in località Sant’Agostino, quando è entrato in mare per fare un bagno e non è più tornato a riva.

L’allarme è stato dato intorno alle 11 proprio dagli amici, preoccupati perché non lo vedevano rientrare. Da quel momento è partita una vasta operazione di ricerca lungo il tratto di costa. In mare sono intervenuti un natante e una moto d’acqua dei vigili del fuoco, mentre la Capitaneria di porto ha impiegato una motovedetta. Le ricerche sono state condotte anche dall’alto con un elicottero.

Il ritrovamento dopo ore di ricerche

L’attesa si è conclusa intorno alle 19, circa otto ore dopo l’allarme. Il corpo senza vita di Loia è stato individuato nel tratto di mare davanti a Montalto di Castro, a poca distanza dalla riva. Secondo RaiNews, il corpo si trovava a circa cinque metri di profondità. Per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare.

Restano da chiarire le circostanze precise della morte. Tra le ipotesi considerate c’è quella di un malore improvviso mentre il cinquantaduenne si trovava in acqua. Al momento, tuttavia, non risultano elementi definitivi che permettano di stabilire con certezza che cosa sia accaduto durante il bagno. Gli accertamenti dovranno quindi ricostruire gli ultimi minuti prima della scomparsa in mare.

Il lavoro in Rai Way

Silvano Loia aveva costruito la propria carriera lontano dal mondo dello spettacolo. Era un manager di Rai Way, la società che gestisce le infrastrutture e la rete attraverso cui vengono diffusi i segnali radiotelevisivi della Rai. Documenti ufficiali della società lo indicano negli anni come responsabile nell’area Procurement e dell’Elenco fornitori, con incarichi legati alla trasparenza e all’e-procurement.

La sua relazione con Francesca Neri era diventata pubblica nel 2024, quando i due erano stati fotografati insieme a Firenze. La storia era iniziata dopo la fine del lungo matrimonio dell’attrice con Claudio Amendola ed era stata vissuta con grande riservatezza, lontano dalla dimensione mondana.

Il cordoglio della Rai

Alla notizia della morte si è aggiunto il cordoglio della Rai. Il Consiglio di amministrazione e l’amministratore delegato Giampaolo Rossi hanno espresso vicinanza a Francesca Neri, alla famiglia di Loia e ai suoi cari. Nella stessa comunicazione l’azienda ha ricordato anche Andrea Gentili, lavoratore Rai morto in un incidente stradale e in passato impegnato come mixer video in alcune edizioni di Ballando con le stelle.

Per Francesca Neri è una perdita improvvisa che arriva dopo una relazione tenuta volutamente lontana dai riflettori. Per i colleghi di Rai Way, invece, la scomparsa di Loia lascia il vuoto di un professionista che aveva ricoperto responsabilità nell’area degli acquisti e nelle procedure di approvvigionamento della società. Restano ora gli accertamenti sulla causa dell’annegamento, unico elemento ancora da definire con precisione nella ricostruzione della tragedia.