Mugello, turista tedesco di 26 anni scomparso: ricerche a tappeto Non è rientrato nell’agriturismo di Mucciano. In campo elicottero, cinofili e squadre a terra

È una corsa contro il tempo quella iniziata nel primo pomeriggio nel Mugello, dove squadre di soccorritori stanno cercando un turista tedesco di 26 anni del quale non si hanno più notizie da sabato. Il giovane si trova in Toscana in vacanza con la famiglia e alloggia in un agriturismo nella località di Mucciano, nel territorio comunale di Borgo San Lorenzo. Non ha fatto ritorno nella struttura e i familiari hanno dato l’allarme.

Le operazioni si concentrano in particolare nella zona di poggio Le Ville, un’area collinare nella quale la vegetazione e la conformazione del terreno rendono necessaria una ricerca coordinata sia da terra sia dall’alto. Al momento non sono stati diffusi elementi che consentano di stabilire dove il ventiseienne fosse diretto quando si è allontanato, né le ragioni della sua mancata presenza all’agriturismo.

L’elicottero sorvola la zona

Le ricerche sono partite intorno alle 14. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Borgo San Lorenzo hanno inviato una squadra di terra insieme all’Unità di Comando Locale, struttura utilizzata per coordinare gli interventi complessi e organizzare la suddivisione del territorio da perlustrare.

All’interno dell’unità opera anche personale specializzato in topografia applicata al soccorso. Il suo compito è raccogliere tutte le informazioni disponibili, incrociarle con le caratteristiche del territorio e stabilire le aree nelle quali concentrare progressivamente le squadre.

Dall’alto è stato mobilitato l’elicottero Drago 160 del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Bologna, che sta effettuando sorvoli sul territorio. Sono state attivate anche le unità cinofile, impegnate a battere sentieri, terreni e zone boschive nelle quali il giovane potrebbe essersi diretto.

Mobilitati anche i volontari

La macchina dei soccorsi è stata ulteriormente rafforzata con l’attivazione delle associazioni di volontariato, poste sotto il coordinamento dei vigili del fuoco. Le operazioni procedono per settori, con l’obiettivo di evitare sovrapposizioni e controllare in maniera sistematica l’area attorno a Mucciano.

La zona si trova nella campagna di Borgo San Lorenzo, in un territorio caratterizzato da colline, aree agricole, boschi e una rete di strade secondarie e sentieri. Proprio questa conformazione richiede l’impiego simultaneo di squadre a piedi, cinofili e mezzi aerei.

L’attenzione resta concentrata anche sulla ricostruzione delle ultime ore prima della scomparsa. Ogni indicazione sui movimenti del ventiseienne può consentire ai soccorritori di restringere il raggio delle ricerche e individuare eventuali percorsi intrapresi dal giovane.

Ore di apprensione per la famiglia

Il turista si trovava nel Mugello insieme ai familiari e la sua assenza è stata notata dopo il mancato rientro nell’agriturismo. Al momento le autorità non hanno reso pubblici il nome, una fotografia o ulteriori elementi personali del giovane.

Le ricerche proseguono senza interruzione con il coordinamento dei Vigili del Fuoco. Non risultano, fino all’ultimo aggiornamento disponibile, comunicazioni sul ritrovamento del ventiseienne. Le prossime ore saranno decisive per verificare le aree ancora da controllare e le eventuali nuove informazioni raccolte dalle squadre sul territorio.