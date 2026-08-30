Colico, 83enne uccide il figlio a coltellate dopo una lite: arrestato Il 49enne colpito in casa con un coltello da cucina. È morto al San Gerardo di Monza

Una discussione in casa, poi il gesto improvviso e una coltellata che si rivelerà mortale. Un uomo di 83 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di avere ucciso il figlio di 49 anni nella tarda serata di sabato 29 agosto a Colico, nell’Alto lago di Como, in provincia di Lecco.

L’aggressione è avvenuta nell’abitazione in cui padre e figlio vivevano insieme, nella frazione di Curcio. Secondo la prima ricostruzione degli investigatori, tra i due sarebbe scoppiato un acceso diverbio. Al culmine della lite, l’anziano avrebbe afferrato un coltello da cucina e colpito il quarantanovenne. Le ragioni dello scontro non sono ancora state chiarite.

La corsa in ospedale

Dopo l’allarme, nell’abitazione sono arrivati i sanitari dell’Areu 118 e i carabinieri del Comando provinciale di Lecco. Le condizioni del ferito sono apparse subito molto gravi e per il trasferimento è stato richiesto l’elisoccorso.

Il 49enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza, dove i medici hanno tentato di salvarlo. Le ferite riportate erano però troppo gravi e l’uomo è morto poco dopo il ricovero.

Per il padre è scattato l’arresto per omicidio. I militari hanno quindi avviato gli accertamenti nell’abitazione e raccolto gli elementi necessari a ricostruire con precisione la sequenza degli eventi.

Il movente ancora da chiarire

Il punto centrale dell’indagine riguarda ora ciò che è accaduto nei minuti precedenti all’accoltellamento. Padre e figlio condividevano la stessa casa, ma dovrà essere stabilito se tra loro vi fossero tensioni precedenti e quale episodio abbia fatto precipitare la situazione sabato sera.

Gli investigatori stanno ricostruendo anche la dinamica materiale dell’aggressione e le circostanze nelle quali sarebbe stato impugnato il coltello da cucina. Nelle prime informazioni diffuse non emergono, al momento, altri soggetti direttamente coinvolti nel fatto.

L’inchiesta sull’omicidio

Gli accertamenti proseguono sotto il coordinamento dell’autorità giudiziaria. L’arresto dell’83enne rappresenta il primo passaggio dell’inchiesta, che dovrà ora chiarire movente e contesto familiare e verificare la ricostruzione raccolta nelle ore immediatamente successive alla morte del quarantanovenne.

La tragedia ha scosso Colico, centro dell’Alto Lario dove la notizia dell’omicidio è emersa soltanto nella giornata di domenica. Il quadro investigativo resta ancora in evoluzione e saranno gli ulteriori accertamenti dei carabinieri a definire le cause che hanno trasformato una lite domestica in un delitto.