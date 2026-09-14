Modena, eredità da 800mila euro a un solo nipote: testamento valido Respinto il ricorso degli altri parenti: la zia, pur malata agli occhi, scrisse il lascito da sola

L’eredità resta al nipote indicato nel testamento. Anche la Corte d’Appello di Bologna ha respinto la richiesta degli altri familiari di un’anziana modenese che avevano contestato l’autenticità del documento, sostenendo che le gravi difficoltà visive della donna le avrebbero impedito di scriverlo autonomamente.

Dopo il primo giudizio davanti al Tribunale di Modena, anche il secondo grado si è quindi concluso a favore dell’erede scelto dalla donna. Il testamento olografo è stato considerato valido e pienamente riconducibile alla sua volontà.

La contestazione dei nipoti esclusi

La causa era nata dopo l’apertura della successione. L’anziana aveva destinato l’eredità a un solo nipote, lasciando fuori gli altri parenti che, non condividendo la scelta, avevano impugnato il testamento.

Il punto principale della contestazione riguardava le condizioni di salute della donna. La testatrice soffriva infatti di una maculopatia essudativa, una patologia che può compromettere in maniera significativa la vista.

Secondo i familiari esclusi, proprio questa condizione rendeva improbabile che l’intero documento fosse stato redatto senza assistenza. In una prima fase era stata prospettata l’ipotesi di un testo scritto sotto dettatura e con l’aiuto di un’altra persona. Nel corso del procedimento la contestazione si era poi concentrata sulla possibilità che qualcuno avesse materialmente accompagnato la mano della donna durante la scrittura.

Se questa ricostruzione fosse stata accolta, sarebbe venuto meno uno dei requisiti essenziali del testamento olografo, che deve essere scritto, datato e firmato interamente dal testatore.

La perizia esclude la mano guidata

Per chiarire il punto, i giudici hanno disposto una consulenza tecnica sulla grafia. Il documento è stato confrontato con altri scritti certamente attribuibili all’anziana, alla ricerca di differenze, anomalie o elementi compatibili con l’intervento di una seconda persona.

L’esame ha evidenziato una sostanziale continuità tra la grafia utilizzata nel testamento e quella presente nei documenti di comparazione. Non sono emersi elementi tali da far ritenere che la scrittura fosse stata eseguita da un soggetto diverso o attraverso una guida esterna della mano.

Anche la data riportata sul documento è stata considerata compatibile con la grafia della testatrice e con il complesso degli elementi esaminati.

La conclusione tecnica ha quindi escluso il principale argomento utilizzato dai parenti per ottenere la nullità del lascito.

Nessuna incapacità cognitiva

La Corte ha affrontato anche un secondo aspetto, quello delle condizioni generali della donna al momento della redazione del testamento.

La documentazione sanitaria è stata esaminata nel contraddittorio tra le parti. Pur in presenza della patologia oculare, non sono emersi problemi cognitivi tali da compromettere la capacità di comprendere il significato delle proprie decisioni o di esprimere autonomamente le ultime volontà.

Non sono state rilevate neppure alterazioni motorie incompatibili con la scrittura. Il deficit visivo, quindi, non è stato considerato sufficiente per dimostrare che l’anziana fosse incapace di redigere personalmente il documento.

Per i giudici occorre infatti distinguere tra una malattia che rende più difficile un gesto e una condizione che lo rende impossibile o priva la persona della capacità di determinarne consapevolmente il contenuto.

Confermata la volontà della zia

La decisione della Corte d’Appello di Bologna consolida così quanto era già emerso nel primo grado di giudizio. Il testamento resta valido e l’eredità continua a spettare al nipote indicato dalla donna.

Gli altri familiari puntavano invece all’apertura della successione legittima, che avrebbe consentito di ridistribuire il patrimonio secondo le regole previste dalla legge in assenza di un testamento valido. La richiesta è stata respinta.

Il caso ribadisce anche un principio centrale nelle controversie ereditarie: la presenza di una malattia o di una fragilità fisica non determina automaticamente l’invalidità di un testamento. Per cancellare le ultime volontà occorre dimostrare che siano venuti meno i requisiti previsti dalla legge oppure che la persona non fosse in grado di formare o esprimere autonomamente la propria volontà.

In questa vicenda le verifiche tecniche e sanitarie hanno portato alla conclusione opposta. La donna, nonostante i problemi alla vista, era in grado di scrivere e di decidere a chi lasciare il proprio patrimonio.