Roma, 13enne accoltella una prof a scuola: prima lo spray urticante Paura alla media Giovanni Verga. La docente portata in ospedale, il ragazzo in caserma

Paura nella mattinata di venerdì 18 settembre alla scuola media Giovanni Verga, nella periferia est di Roma, dove uno studente di 13 anni ha ferito una professoressa con un coltello dopo averle spruzzato contro uno spray urticante. L’episodio è avvenuto all’interno dell’istituto di via Giovanni Gussone 5, sede della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Largo Cocconi, nel territorio di Prenestino-Centocelle.

Prima lo spray, poi il coltello

Secondo la prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il tredicenne avrebbe spruzzato lo spray al peperoncino sul volto dell’insegnante e subito dopo avrebbe utilizzato un coltello, provocandole ferite che non risultano gravi. L’allarme è scattato durante l’orario scolastico, intorno alle 9.30.

Nella scuola sono arrivati i Carabinieri della Stazione Roma Centocelle e il personale sanitario del 118. La docente, sotto choc per quanto accaduto, è stata assistita sul posto e successivamente trasferita in codice giallo all’ospedale Vannini. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione e, secondo le informazioni disponibili, non è in pericolo di vita.

Il ragazzo accompagnato in caserma

Il tredicenne è stato accompagnato in caserma per gli accertamenti. I militari stanno cercando di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto nei minuti precedenti all’aggressione e di comprendere che cosa possa avere provocato il gesto.

Restano da chiarire anche le modalità con cui il ragazzo avrebbe portato all’interno dell’edificio scolastico il coltello e lo spray urticante. Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze delle persone presenti e verificando la successione degli eventi. Al momento non è stato indicato pubblicamente un movente.

Gli accertamenti nella scuola

L’aggressione è avvenuta a pochi giorni dall’avvio del nuovo anno scolastico e ha provocato forte preoccupazione tra studenti, docenti e famiglie. La priorità degli investigatori resta però quella di ricostruire i fatti senza anticipare conclusioni sulle ragioni del comportamento del minore.

La Giovanni Verga fa parte dell’Istituto comprensivo Largo Cocconi, che comprende diversi plessi nella zona est della Capitale. La sede della scuola secondaria di primo grado si trova proprio in via Giovanni Gussone, dove venerdì mattina sono intervenute le pattuglie dei carabinieri e i soccorritori.

Le indagini proseguono per definire la dinamica esatta dell’episodio e accertare ogni circostanza dell’aggressione. Ulteriori elementi potranno emergere dalle testimonianze raccolte nelle prossime ore e dagli accertamenti condotti dai militari.