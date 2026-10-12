Ponte Morandi, pagati 6,45 milioni alle famiglie delle 43 vittime A otto anni dal crollo di Genova arrivano i ristori previsti dalla legge Morandi

Sono trascorsi più di otto anni dalla mattina del 14 agosto 2018, quando il crollo del ponte Morandi provocò la morte di 43 persone, lasciando una ferita profonda nella città di Genova e nell'intero Paese. Oggi arriva un nuovo passaggio nel percorso di riconoscimento delle vittime: sono stati liquidati i ristori economici previsti dalla cosiddetta legge Morandi, per un importo complessivo di 6 milioni e 450mila euro.

Le somme sono state erogate nei mesi scorsi da Consap, la società pubblica incaricata della gestione dei fondi, a favore dei nuclei familiari delle persone che persero la vita nel crollo. Un intervento che assume un valore anche istituzionale, perché rappresenta un riconoscimento concreto da parte dello Stato nei confronti di chi ha subito le conseguenze più drammatiche della tragedia.

I ristori dopo otto anni di attesa

Il pagamento arriva al termine di un percorso lungo e complesso. Per i familiari delle 43 vittime, gli anni trascorsi dalla tragedia sono stati segnati dalla richiesta di accertare le responsabilità, dalla partecipazione alle commemorazioni e dall'impegno per mantenere viva l'attenzione sulla sicurezza delle infrastrutture.

Il riconoscimento economico non cancella il dolore e non può restituire le persone scomparse. Rappresenta tuttavia un atto di solidarietà pubblica e una risposta istituzionale attesa da tempo.

I 6,45 milioni di euro costituiscono la cifra complessivamente liquidata. Non si tratta di un importo identico assegnato automaticamente a ciascuna delle 43 famiglie: la ripartizione delle somme va distinta dal totale stanziato ed erogato.

È importante anche separare questi ristori dagli eventuali risarcimenti riconosciuti in altre sedi. Il sostegno economico previsto dalla legge ha una finalità solidaristica, mentre la determinazione delle responsabilità civili e penali segue percorsi giuridici differenti.

L'incontro tra Autostrade e i familiari

Un ulteriore elemento di novità è rappresentato dall'incontro tra l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia (Aspi) e i parenti delle vittime, avvenuto nei giorni scorsi.

La società, oggi a controllo pubblico, è stata al centro delle vicende successive al crollo, che hanno investito il sistema delle concessioni autostradali e le responsabilità nella gestione e nella manutenzione delle infrastrutture.

Il confronto con i familiari assume quindi un significato che va oltre gli aspetti amministrativi. È un passaggio nel rapporto tra chi ha perso un proprio caro e le istituzioni e le organizzazioni coinvolte nella gestione della rete autostradale.

Tra le figure che negli anni hanno rappresentato la richiesta di verità e giustizia c'è Egle Possetti, presidente del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, impegnata nel mantenere alta l'attenzione sulle conseguenze della tragedia e sulla necessità di impedire che eventi analoghi possano ripetersi.

Il crollo del 14 agosto 2018

Alle 11.36 di quel martedì, durante un violento temporale, una porzione del viadotto sul torrente Polcevera, lungo l'autostrada A10, precipitò trascinando nel vuoto automobilisti e mezzi pesanti.

Il bilancio fu di 43 morti. La tragedia sconvolse Genova, divise infrastrutturalmente la città e aprì una delle vicende giudiziarie e istituzionali più importanti nella storia recente delle autostrade italiane. Il vecchio viadotto venne successivamente demolito. Al suo posto è stato realizzato il ponte Genova San Giorgio, progettato dall'architetto Renzo Piano e inaugurato il 3 agosto 2020.

La ricostruzione dell'infrastruttura ha restituito alla città un collegamento strategico, ma non ha chiuso le questioni legate alle responsabilità per il disastro.

La ricerca della verità e le responsabilità

La vicenda del ponte Morandi ha aperto un dibattito nazionale sulle condizioni delle infrastrutture, sui controlli, sugli obblighi dei concessionari e sull'efficacia della vigilanza pubblica.

Il procedimento penale ha posto al centro dell'attenzione le attività di manutenzione, il monitoraggio delle condizioni del viadotto e la gestione delle informazioni relative alla sicurezza dell'opera.

Per i familiari, la definizione delle responsabilità rimane distinta dai riconoscimenti economici. Il versamento dei ristori non costituisce infatti una sentenza e non sostituisce l'accertamento giudiziario delle condotte individuali.

Il significato della tragedia si estende inoltre oltre i confini di Genova. Il crollo ha evidenziato quanto la sicurezza delle opere pubbliche dipenda dalla continuità dei controlli e dalla capacità di intervenire tempestivamente quando emergono situazioni di rischio.

La memoria delle 43 vittime

A ricordare le persone scomparse resta il Memoriale 14 agosto 2018, realizzato nell'area interessata dal disastro. È uno spazio dedicato al ricordo, alla documentazione dei fatti e alla riflessione collettiva.

Ogni anno, in occasione dell'anniversario del crollo, la città si raccoglie attorno ai familiari per ricordare i nomi e le storie delle 43 persone che persero la vita. L'erogazione dei ristori rappresenta oggi un nuovo capitolo di questa vicenda, ma non il suo epilogo. La ricostruzione del ponte ha restituito a Genova una strada, mentre il riconoscimento economico offre una risposta concreta alle famiglie.

Resta la necessità di custodire la memoria della tragedia e di garantire che le lezioni emerse da quel 14 agosto siano tradotte in una cultura della prevenzione e della sicurezza. Perché il significato più profondo della vicenda del ponte Morandi non riguarda soltanto ciò che è accaduto, ma anche quello che le istituzioni devono fare affinché non accada ancora.