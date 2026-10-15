Firenze, un operaio morto nel cantiere dell’Alta Velocità Incidente a Rifredi, in via Zeffirini. Ferito anche un collega; da chiarire la dinamica

Un operaio morto, un collega ferito e una nuova tragedia che riporta l’attenzione sulle condizioni di sicurezza nei cantieri. L’incidente è avvenuto giovedì 15 ottobre nel cantiere dell’Alta Velocità in via Zeffirini, nella zona di Rifredi, a Firenze. La notizia è stata riferita nel pomeriggio, mentre rimanevano da chiarire le circostanze esatte dell’accaduto.

I primi elementi sulla tragedia

Le informazioni rese pubbliche nelle prime ore confermano la morte di un lavoratore e il ferimento di un altro uomo. Non sono stati diffusi, nelle fonti consultate, dettagli sufficienti per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi. Per questo non è possibile stabilire se l’incidente sia stato causato da un macchinario, da un cedimento o da un’altra circostanza. Anche la gravità delle lesioni del secondo operaio richiede conferme aggiornate: la prima segnalazione parlava di condizioni gravi, mentre una successiva titolazione riportava soltanto la presenza di un ferito.

La tragedia si è consumata in un’area interessata dal grande intervento ferroviario che attraversa la città. Un contesto operativo complesso, nel quale la ricostruzione dei fatti dovrà distinguere le attività concretamente svolte dai lavoratori dalle caratteristiche generali dell’infrastruttura.

Il nodo della sicurezza nei grandi lavori

Ogni incidente mortale apre interrogativi sulle procedure adottate, sulla formazione, sul coordinamento delle attività e sui dispositivi di protezione. Sono verifiche necessarie, ma non equivalgono a un’accusa: soltanto gli accertamenti potranno dire quali misure fossero previste nel punto interessato e se siano state applicate correttamente. In assenza di riscontri ufficiali, sarebbe prematuro indicare una violazione o attribuire responsabilità.

Il tema assume un peso particolare nei cantieri che coinvolgono più lavorazioni e soggetti organizzativi. La gestione dei rischi non dipende soltanto dalle regole scritte, ma anche dall’effettivo scambio di informazioni tra squadre, responsabili e imprese impegnate sul posto. È su elementi concreti come questi che potrà concentrarsi, ove disposto, il lavoro degli organi competenti.

Il progetto ferroviario e le domande aperte

Il Passante Alta Velocità di Firenze prevede un collegamento sotterraneo con due gallerie parallele, per un tracciato di circa sette chilometri, e una nuova organizzazione dei flussi ferroviari nell’area urbana. La zona di Rifredi costituisce uno dei riferimenti territoriali del progetto, che ha un’estensione ben più ampia del singolo cantiere dove è avvenuto l’incidente.

L’attenzione, adesso, riguarda anzitutto le persone coinvolte. Occorrerà chiarire l’identità della vittima, le condizioni del ferito e la dinamica di quanto accaduto, prima di valutare eventuali riflessi sullo svolgimento dei lavori. La portata pubblica dell’opera non può mettere in secondo piano una questione più immediata: comprendere perché un turno di lavoro si sia concluso con una morte.