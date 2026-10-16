Mirandola, coniugi uccisi in casa: fermato il figlio della donna La scoperta nella campagna modenese. Indagini della Procura sulla dinamica e sul movente

Una casa colonica alle porte di Mirandola, nella Bassa modenese, è diventata il luogo di un duplice omicidio che ha profondamente colpito la comunità. I soccorritori intervenuti in via Imperiale hanno trovato senza vita Vincenza Giannini, 74 anni, e il marito Pier Ferdinando Casari, 83. Secondo le prime ricostruzioni investigative, entrambi presentavano gravissime mutilazioni. La scena è stata immediatamente isolata per consentire i rilievi e raccogliere gli elementi utili a chiarire quanto accaduto.

L’intervento ha coinvolto forze dell’ordine, personale sanitario e vigili del fuoco. La casa sorge in un’area periferica, lungo una strada che si sviluppa verso Medolla. Le circostanze dell’allarme e la successione esatta degli eventi rimangono aspetti da approfondire nell’inchiesta.

Il fermo e gli accertamenti degli investigatori

Nella mattinata di venerdì 16 ottobre è emersa la notizia del fermo di Daniele Tavoni, indicato dall’ANSA come figlio della donna e principale sospettato. L’uomo è stato ascoltato a lungo nella notte. Secondo le informazioni diffuse, si trovava nell’abitazione all’arrivo dei soccorritori. Il fermo è un provvedimento nell’ambito delle indagini e non costituisce un accertamento di responsabilità: la posizione dell’indagato dovrà essere valutata nelle sedi giudiziarie competenti.

L’inchiesta è coordinata dalla Procura di Modena, con il sostituto procuratore Marco Niccolini. La Squadra mobile e la Polizia scientifica hanno svolto rilievi all’interno della casa e verifiche negli spazi circostanti. Gli investigatori devono stabilire la sequenza delle aggressioni, individuare eventuali elementi materiali determinanti e ricostruire i rapporti tra le persone coinvolte.

I rapporti familiari e le ipotesi sul movente

Tra gli aspetti presi in considerazione figurano possibili tensioni in ambito familiare. Secondo una prima ricostruzione riportata dall’ANSA, in passato vi sarebbero state discussioni legate a questioni economiche. Si tratta tuttavia di informazioni ancora da verificare nel quadro complessivo dell’indagine: non è stato accertato che tali contrasti siano all’origine del duplice omicidio.

Vincenza Giannini era conosciuta a Mirandola per avere lavorato nel settore biomedicale, una delle attività produttive più importanti della zona. Casari, invece, era in pensione. I loro nomi, emersi nelle ore successive al ritrovamento, hanno dato un volto alla tragedia che ha scosso la cittadina.

La comunità sotto choc e i prossimi passaggi

La sindaca Letizia Budri ha descritto l’accaduto come una tragedia capace di scuotere profondamente la comunità. Nelle ore successive al ritrovamento, l’attenzione si è concentrata sulle operazioni degli investigatori e sulla necessità di fare chiarezza senza anticipare conclusioni. La ricostruzione dei fatti potrà essere precisata dagli accertamenti tecnici e dagli sviluppi dell’inchiesta.

Restano aperti interrogativi essenziali: che cosa sia avvenuto nell’abitazione, in quale momento e per quali ragioni. Saranno gli esiti delle verifiche investigative e i successivi atti giudiziari a stabilire un quadro più definito. Fino ad allora, le ipotesi sul movente e sulle responsabilità devono essere trattate come tali.