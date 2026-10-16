Cecina, neonato portato senza vita in ospedale: aperta un’indagine La coppia si è presentata al pronto soccorso. La Procura di Livorno dispone l’autopsia

Il dramma al pronto soccorso. Sono arrivati al pronto soccorso dell’ospedale di Cecina, in provincia di Livorno, portando con sé il corpo senza vita del loro bambino appena nato. Una coppia di trentenni, giunta in Toscana da fuori regione, è ora al centro di una vicenda sulla quale la magistratura vuole fare piena luce. I fatti risalgono alla mattina di giovedì 15 ottobre. Il neonato era stato trasportato in un sacchetto e, all’arrivo nella struttura sanitaria, non mostrava segni di vita.

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni giornalistiche, la madre avrebbe raccontato ai sanitari di non essersi resa conto della gravidanza. Avvertiti forti dolori addominali, inizialmente scambiati per un malessere digestivo, avrebbe partorito nel bagno dell’abitazione in cui si trovava con il compagno. È una versione ancora da verificare attraverso gli accertamenti in corso, non una conclusione raggiunta dagli investigatori.

L’autopsia e le verifiche della Procura

La Procura della Repubblica di Livorno coordina le indagini affidate alla Polizia di Stato. È stato disposto l’esame autoptico sul corpo del neonato, passaggio essenziale per chiarire se il piccolo fosse nato già senza vita oppure se il decesso sia intervenuto dopo il parto. Sarà necessario accertare anche le condizioni cliniche alla nascita e l’eventuale presenza di fattori che abbiano contribuito alla tragedia.

Le prime valutazioni collocano l’età gestazionale intorno alle trenta settimane, un dato che richiederà conferma medico-legale. Gli investigatori sono chiamati a ricostruire la sequenza degli eventi nell’abitazione, l’intervallo trascorso prima dell’arrivo in ospedale e quanto riferito dai protagonisti. Al momento, le informazioni disponibili non consentono di attribuire responsabilità penali né di formulare certezze sulle cause della morte.

La testimonianza della madre

La donna è stata ricoverata per gli accertamenti e le cure del caso. Le cronache locali la descrivono sotto choc, ma in condizioni di salute non gravi. Il suo racconto, secondo cui non avrebbe saputo di aspettare un bambino, costituisce uno degli elementi che gli inquirenti dovranno verificare. L’eventuale mancato riconoscimento di una gravidanza è una questione clinica complessa che non può essere accertata sulla base delle sole dichiarazioni riportate nelle prime ore.

Il caso ha suscitato forte impressione nella comunità di Cecina, ma il quadro rimane preliminare. Gli esiti dell’autopsia e l’attività investigativa potranno chiarire ciò che è avvenuto prima dell’arrivo in ospedale. Fino ad allora, distinguere le circostanze riferite dalle conclusioni documentate è necessario per raccontare una tragedia che riguarda un bambino morto e una famiglia coinvolta in una vicenda ancora tutta da ricostruire.