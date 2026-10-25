Ururi, madre e figlio trovati morti in casa: si indaga per omicidio-suicidio La scoperta in un'abitazione del centro molisano dopo l'allarme dei vicini

Da giorni nessuno li vedeva uscire di casa. Nessun movimento, nessun rumore, nessuna risposta. Un silenzio che aveva cominciato a preoccupare i vicini, fino alla decisione di chiedere l'intervento dei soccorsi. Quando i vigili del fuoco hanno aperto la porta dell'abitazione di via Marina, a Ururi, piccolo comune della provincia di Campobasso, hanno trovato madre e figlio senza vita. Una tragedia familiare sulla quale la Procura della Repubblica di Larino ha immediatamente aperto un'inchiesta.

La scoperta è avvenuta nella mattinata di domenica 25 ottobre, intorno alle 10. Le prime informazioni indicavano che la donna avesse 85 anni e il figlio 58, mentre altre ricostruzioni giornalistiche hanno riportato rispettivamente 92 e 60 anni. Una discrepanza che dovrà essere chiarita attraverso gli accertamenti anagrafici.

L'ipotesi principale presa in esame dagli investigatori è quella di un omicidio seguito da suicidio. Secondo una prima ricostruzione, ancora priva di conferme definitive, l'uomo avrebbe provocato la morte della madre e successivamente si sarebbe tolto la vita. Non sono tuttavia escluse altre dinamiche, comprese cause naturali per il decesso dell'anziana.

L'allarme dei vicini e l'intervento dei soccorsi

A far scattare le ricerche sono state alcune persone residenti nelle vicinanze dell'abitazione. Madre e figlio conducevano, secondo le testimonianze raccolte, una vita particolarmente riservata. Per questo, inizialmente, la loro assenza non aveva destato un allarme immediato.

Con il passare dei giorni, però, il silenzio proveniente dalla casa è diventato motivo di crescente preoccupazione. Nessuno aveva più visto i due familiari e dall'interno dell'immobile non arrivavano segnali di attività.

Domenica mattina è partita la richiesta di intervento. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno dovuto forzare la porta d'ingresso per permettere l'accesso ai carabinieri e agli altri soccorritori.

All'interno dell'abitazione sono stati individuati i corpi senza vita dell'anziana e del figlio. Non è stato possibile stabilire nell'immediatezza quando si siano verificati i decessi. Secondo le prime valutazioni, entrambi potrebbero risalire ad alcuni giorni prima della scoperta.

L'assenza prolungata dei due familiari rappresenta uno degli elementi che gli investigatori stanno cercando di ricostruire, anche attraverso le testimonianze dei vicini e delle persone che avevano avuto contatti con loro.

L'ipotesi di omicidio-suicidio e i dubbi sulla dinamica

Gli accertamenti sono coordinati dalla Procura di Larino, territorialmente competente. Il magistrato di turno e i carabinieri stanno cercando di chiarire le circostanze nelle quali madre e figlio hanno perso la vita.

Tra le ipotesi investigative figura quella secondo cui l'uomo avrebbe ucciso la madre per strangolamento prima di suicidarsi. Si tratta, al momento, di una ricostruzione preliminare che necessita di riscontri medico-legali.

Altre informazioni emerse nelle ore successive hanno prospettato uno scenario differente: l'anziana potrebbe essere morta per un malore e il figlio potrebbe essersi tolto la vita dopo averne scoperto il decesso.

La possibilità che la morte della donna sia avvenuta per cause naturali impone particolare prudenza nell'attribuire eventuali responsabilità. Non risultano ancora disponibili conclusioni ufficiali sufficienti per stabilire quale delle ipotesi sia corretta.

Sarà l'esame dei corpi a fornire elementi decisivi sulle cause e sui tempi delle morti. Anche la ricostruzione delle ultime giornate trascorse nell'abitazione potrà contribuire a definire la successione degli eventi.

Una vita riservata e poche informazioni sui giorni precedenti

Madre e figlio vivevano insieme nell'abitazione di via Marina. Secondo quanto raccontato da alcuni residenti, erano persone poco presenti nella vita pubblica del paese e non avevano frequenti contatti con il vicinato.

L'uomo usciva raramente di casa. Alcune testimonianze raccolte dai media riferiscono di possibili difficoltà personali, ma non sono disponibili informazioni ufficiali che consentano di ricostruire il suo stato di salute o di collegarlo alle circostanze della tragedia.

Gli investigatori dovranno quindi verificare se nei giorni precedenti alla morte si siano verificati episodi o situazioni particolari, senza escludere alcuna pista sulla base delle prime impressioni.

Non sono stati diffusi elementi conclusivi sulla presenza di eventuali messaggi, documenti o altri indizi utili a chiarire quanto accaduto.

La riservatezza con cui i due conducevano la propria esistenza rende più complesso ricostruire le ultime ore. Gli accertamenti dovranno stabilire quando siano stati visti per l'ultima volta e se qualcuno abbia avuto contatti telefonici o personali con loro prima della scoperta.

La sindaca sul posto, il paese colpito dalla tragedia

La notizia si è rapidamente diffusa a Ururi, centro del Basso Molise situato nell'entroterra della provincia di Campobasso, a pochi chilometri da Termoli.

Sul luogo del ritrovamento è arrivata anche la sindaca Laura Greco, presente durante le prime fasi dell'intervento delle autorità.

La morte dei due familiari ha suscitato sgomento nella comunità. In un paese di dimensioni contenute, la scoperta di due persone senza vita all'interno della propria abitazione rappresenta un fatto destinato a lasciare un segno profondo.