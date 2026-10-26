Agrigento, scontro tra auto e Tir: quattro lavoratori morti sulla statale 123 Tragedia all'alba nel territorio di Naro. Le vittime viaggiavano su una Fiat Punto diretta verso le

Quattro vite spezzate all'alba, durante un viaggio verso il lavoro che avrebbe dovuto segnare l'inizio di una normale giornata nei campi. È il drammatico bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella mattinata di lunedì 26 ottobre lungo la strada statale 123, nel territorio di Naro, in provincia di Agrigento. Le vittime, tutte originarie dell'Agrigentino, viaggiavano a bordo di una Fiat Punto che si è scontrata violentemente con un Tir proveniente dalla direzione opposta.

L'incidente si è verificato poco dopo le 7, lungo un tratto stradale che attraversa le campagne della provincia. L'impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo ai quattro occupanti dell'utilitaria. I soccorritori, arrivati sul posto dopo l'allarme, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La tragedia durante il viaggio verso il lavoro

Secondo le prime informazioni, le quattro vittime erano lavoratori che stavano raggiungendo le campagne per iniziare la propria attività quotidiana. Si erano messi in viaggio nelle prime ore del mattino, come avviene abitualmente per chi lavora nel settore agricolo.

La loro automobile si è scontrata con un mezzo pesante che procedeva nel senso di marcia opposto. La violenza dell'urto ha provocato la distruzione della vettura, trasformando il viaggio verso il lavoro in una tragedia.

Le prime ricostruzioni indicano che lo schianto potrebbe essersi verificato durante una manovra di sorpasso effettuata dall'utilitaria. Si tratta, tuttavia, di un'ipotesi ancora da verificare attraverso i rilievi delle forze dell'ordine.

I soccorsi e gli accertamenti sulla dinamica

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale, i Carabinieri, i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.

Per i quattro lavoratori non c'è stata alcuna possibilità di salvezza. Le condizioni del conducente del Tir sono state riportate in modo non uniforme dalle prime fonti: alcune lo indicano illeso, mentre altre riferiscono di ferite non gravi.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la sequenza degli eventi che hanno preceduto l'impatto. Sarà necessario chiarire la posizione dei due mezzi al momento dello scontro e verificare se la possibile manovra di sorpasso abbia avuto un ruolo determinante.

Statale 123 bloccata dopo l'incidente

Lo scontro è avvenuto all'altezza del chilometro 7 della statale 123, nel territorio comunale di Naro. A seguito dell'incidente, la circolazione è stata temporaneamente bloccata in entrambe le direzioni per consentire l'intervento dei soccorritori, i rilievi e le operazioni necessarie al ripristino della viabilità. Sul posto sono intervenute anche le squadre dell'Anas, impegnate nella gestione dell'emergenza insieme alle forze dell'ordine.