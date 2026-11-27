Femminicidio di Pistoia, la vita spezzata di Miru: il lavoro e l’amore per le au Dalla Romania alla Toscana, il ritratto della 23enne attraverso i ricordi di chi l’ha conosciuta

Aveva imparato presto a rendersi autonoma, passando dagli studi alle prime esperienze lavorative. Amava le automobili, aveva un debole per i gatti ed era particolarmente affezionata alla madre e al fratello più piccolo. Nei ricordi di quanti l’avevano incontrata lungo il suo percorso di vita, Ionela Miruna Girneata era una ragazza educata, preparata e responsabile. Per tutti era semplicemente Miru.

Aveva 23 anni quando è stata uccisa dal compagno, Andrea Nardini, di due anni più grande, che successivamente si è tolto la vita. Il femminicidio di Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia, ha lasciato sgomente due comunità, quella della Lucchesia, dove la giovane aveva studiato e vissuto con la famiglia, e quella della Valdinievole, dove si era trasferita per convivere con il fidanzato.

Dalla Romania agli anni della scuola in Toscana

Miruna era nata a Gala?i, città della Romania orientale affacciata sul Danubio. Ancora adolescente aveva raggiunto l’Italia insieme alla famiglia, stabilendosi a Lammari, frazione del comune di Capannori, dove tuttora risiede la madre. In Toscana aveva costruito una parte importante della propria vita. Dopo le medie a Capannori, aveva proseguito gli studi all’istituto tecnico Benedetti di Porcari, ottenendo il diploma e iniziando a confrontarsi con il mondo del lavoro.

Le persone che l’avevano conosciuta in quegli anni conservano il ricordo di una giovane sensibile, capace e disponibile nei rapporti con gli altri.

L’indipendenza economica e la passione per i motori

Non aveva aspettato molto prima di cercare un’occupazione. Nel suo percorso professionale aveva avuto modo di conoscere ambienti differenti, lavorando nel comparto immobiliare e nella ristorazione. Dalle testimonianze degli ex colleghi emerge soprattutto l’immagine di una lavoratrice affidabile, attenta agli impegni e scrupolosa nello svolgimento delle proprie mansioni.

Fuori dal lavoro, Miruna coltivava una passione particolare per il mondo delle quattro ruote. Le piacevano le automobili e aveva un grande affetto per i gatti. Un posto centrale nella sua vita era occupato dalla famiglia, soprattutto dalla madre e dal fratellino.

Della relazione sentimentale, invece, parlava poco. Secondo alcuni conoscenti, con il trascorrere degli anni i contatti con una parte delle vecchie amicizie si erano fatti sempre più sporadici.

Andrea Nardini, il compagno dal carattere riservato

Anche il passato di Andrea Nardini viene ricostruito in queste ore attraverso le testimonianze di chi lo aveva frequentato prima della tragedia.

Originario della Valdinievole, aveva studiato all’istituto Marchi di Pescia. Da bambino trascorreva parte del tempo libero giocando a pallone con i coetanei. Un riferimento importante nella sua crescita erano stati i nonni, nella cui abitazione di famiglia aveva continuato a vivere.

Durante l’adolescenza aveva vissuto la separazione dei genitori. Alcune testimonianze riferiscono inoltre di episodi di bullismo subiti in gioventù. Negli anni successivi avrebbe perso i contatti con diversi amici di lunga data. Sul fronte professionale aveva trovato occupazione in una cartiera appartenente al gruppo Sofidel, dalla quale si era dimesso nel luglio scorso. Avrebbe poi iniziato a lavorare presso un’impresa operante nel settore delle tensostrutture. Gli ex colleghi lo descrivono come una persona poco comunicativa, che tendeva a mantenere separati il lavoro e le vicende personali. Elementi biografici che, naturalmente, non spiegano né giustificano la violenza commessa contro la giovane.

La convivenza iniziata durante la pandemia

La storia sentimentale tra Miruna e Andrea risaliva agli anni dell’adolescenza. La decisione di andare a vivere insieme era maturata durante l’emergenza sanitaria, quando le limitazioni imposte per contrastare il Covid avevano profondamente modificato le abitudini e le relazioni sociali. Lei non aveva ancora compiuto 18 anni quando aveva lasciato l’abitazione materna per trasferirsi a Ponte Buggianese. La coppia si era sistemata nella proprietà della famiglia Nardini, in un appartamento al piano superiore rispetto a quello occupato dai nonni di Andrea.

La convivenza era proseguita per circa sei anni. Una lunga parentesi della vita di entrambi, iniziata quando erano poco più che ragazzi e sulla quale si concentrano adesso gli approfondimenti degli investigatori.

Una giovane vita oltre la cronaca del delitto

Mentre l’inchiesta cerca di chiarire le circostanze del femminicidio, dai racconti di amici ed ex colleghi riaffiora la storia personale di Ionela. Una ragazza arrivata dalla Romania, cresciuta tra i comuni della provincia lucchese, entrata giovanissima nel mondo del lavoro e profondamente legata ai propri familiari.