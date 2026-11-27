Libia, scontro Zelensky-Tajani: «L’Italia non era stata informata» Tensione diplomatica tra Roma e Kiev dopo gli attacchi ucraini contro le navi russe a Bengasi

L’attacco ucraino contro due navi russe in acque libiche apre un caso diplomatico tra Roma e Kiev. A riaccendere le tensioni sono state le dichiarazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che in un’intervista alla Bbc ha difeso l’operazione militare, sostenendo che l’Ucraina non agisca senza coordinarsi preventivamente con i propri partner.

Una ricostruzione immediatamente contestata dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha escluso qualsiasi coinvolgimento italiano nella preparazione dell’attacco. La vicenda solleva interrogativi sui rapporti tra Kiev e gli alleati occidentali, ma soprattutto sulle conseguenze di un possibile allargamento del conflitto al Mediterraneo.

Zelensky difende l’attacco in Libia

Il presidente ucraino ha rivendicato la legittimità dell’operazione contro le navi russe, indicando nella presenza militare di Mosca una minaccia che Kiev ritiene di avere il diritto di contrastare.

Pur riconoscendo la pericolosità di simili iniziative, Zelensky ha sostenuto che le operazioni ucraine vengono condotte attraverso un confronto con i partner internazionali, senza tuttavia precisare quali Paesi fossero stati informati nel caso specifico della Libia.

È proprio questo passaggio ad alimentare il caso diplomatico. Non è stato chiarito, infatti, se altri governi occidentali fossero a conoscenza dell’operazione né quale eventuale ruolo abbiano avuto.

La smentita di Tajani

Intervenendo a margine della 43esima assemblea nazionale dell’Anci, a Verona, il titolare della Farnesina ha respinto la ricostruzione del presidente ucraino.

Tajani ha ribadito che il governo italiano non era stato informato delle intenzioni di Kiev, confermando la contrarietà dell’esecutivo all’estensione delle ostilità verso altre aree geografiche e sottolineando la necessità di preservare la sicurezza del Mediterraneo.

La posizione italiana non comporta, al momento, un cambiamento della politica di sostegno all’Ucraina, ma evidenzia una divergenza sulle modalità e sui confini geografici delle operazioni militari.

Gli interessi strategici italiani in Libia

Quanto accaduto a Bengasi assume particolare rilevanza per l’Italia, legata alla Libia da interessi energetici, economici e militari.

Nel Paese nordafricano operano militari italiani e importanti realtà industriali, a partire dall’Eni. La stabilità libica rappresenta inoltre un elemento centrale nella gestione dei flussi migratori e nella sicurezza delle rotte commerciali del Mediterraneo.

Già nei giorni precedenti Tajani aveva espresso preoccupazione per la violazione della sovranità territoriale libica, ribadendo la necessità di evitare l’apertura di nuovi fronti di guerra.

Il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, ha successivamente rassicurato il suo omologo libico sul rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale del Paese, esprimendo cordoglio per le vittime dell’attacco.

Le opposizioni chiedono chiarimenti

La vicenda ha assunto anche una dimensione politica interna. Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha chiesto alla premier Giorgia Meloni di riferire urgentemente in Parlamento.

L’ex presidente del Consiglio ha contestato il mancato coinvolgimento dell’Italia, nonostante il sostegno economico e militare garantito all’Ucraina dall’inizio dell’invasione russa.

Anche Angelo Bonelli, esponente di Alleanza Verdi e Sinistra, ha sollecitato chiarimenti sulle informazioni in possesso dell’esecutivo prima dell’attacco.

Il rischio di un allargamento della guerra

Il confronto tra Roma e Kiev mette in evidenza la difficoltà di conciliare il sostegno occidentale all’Ucraina con la tutela degli interessi strategici dei singoli alleati.

Per il governo italiano, impedire che il Mediterraneo diventi un ulteriore teatro del conflitto rappresenta una priorità di politica estera e sicurezza nazionale.

Resta aperta la questione dell’identità dei partner ai quali ha fatto riferimento Zelensky. In assenza di ulteriori precisazioni, non è possibile stabilire se altri Paesi siano stati preventivamente informati dell’operazione militare.