Maionchi positiva al Covid. Fedez: "Forza Mara" La produttrice discografica e giudice di Italia's Got Talent è ricoverata ma sta bene

Anche Fedez fa il tifo per Mara Maionchi. La produttrice discografica è risultata positiva al coronavirus .

Secondo caso tra i giudici del fortunato talen "Italia's got talent", dove era già risultata positiva al virus Federica Pellegrini.

In una delle stories di Intagram il cantante ha pubblicato una foto in compagnia di Mara e del piccolo Leone. Lo scatto risale a molti mesi addietro. La frase che accompagna il post è «Forza Mara». Maionchi è stata ricoverata in un ospedale di Milano. A darne notizie è stata la giornalista Selvaggia Lucarelli su Tpi, specificando che le condizioni della discografica non desterebbero preoccupazioni.

A confermare la notizia arriva lo stesso account Instagram di Mara Maionchi. Sul social del giudice di Italia's got Talent è stato recentemente postato un suo scatto sorridente assieme alle collaboratrici, seguito da un messaggio da parte dello staff: «Grazie per gli splendidi messaggi, la Mara è serena e in ottime mani! Un abbraccio mascherato Staff. Numerosi gli auguri di pronta guarigione da vip e followers.

La produttrice fa parte della giuria di Italia's Got Talent insieme a Frank Matano, Joe Bastianich e a Federica Pellegrini, anche quest'ultima risultata positiva qualche giorno fa. Dal programma si spiega che le registrazioni di Italia's Got Talent sono terminate domenica 11 ottobre e fino all'ultimo giorno di lavoro tutti sono stati tamponati e risultati negativi, compresi i tecnici e lo staff della produzione.