Il 5 giugno a Roma concerto Il Volo, tributo a Ennio Morricone Presentato questa mattina in Campidoglio dal sindaco di Roma, Virginia Raggi

Si intitolerà “Il Volo Tribute to Ennio Morricone” il concerto che il trio composto da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto metterà in scena il 5 giugno 2021 a piazza Pio XII con San Pietro a fare da sfondo. Presentato questa mattina in Campidoglio dal sindaco di Roma, Virginia Raggi, accompagnata dal trio canoro, l’evento sarà un tributo al grande compositore romano, recentemente scomparso, e si inserisce all’interno di ‘United for the world”, il format che unisce musica e arti visive. La scaletta è ancora un work in progress, e i tre artisti hanno annunciato che si sta lavorando sia sul disco, al quale seguirà un tour, che sul live. “In questi mesi ci sono state diverse iniziative per attirare l’attenzione sulle problematiche dei lavoratori dello spettacolo – ha detto Piero Barone -. E’ un messaggio a tutti i lavoratori, noi viviamo quotidianamente con loro, e speriamo che con i fatti questo possa aiutare a non avvilirsi, cercando di dare un messaggio di speranza e ottimismo. Quando abbiamo presentato questo progetto in altri paesi esteri c’è stato un grande entusiasmo”.

“E’ un momento particolare e ringrazio Piero, Gianluca e Ignazio, tre ragazzi che hanno scalato il successo, sono artisti di fama internazionale, ragazzi con una voce strepitosa che portano il bel canto in tutto il mondo e tengono alto il nostro buon nome”, ha sottolineato il sindaco Raggi, presentando l’evento. “Dobbiamo pensare al futuro – ha aggiunto -, dobbiamo pensare a ciò che verrà dopo, dobbiamo dare un messaggio di speranza. In un momento come questo – ha spiegato Raggi – dobbiamo puntare di nuovo su grandi eventi, che Roma è in grado di ospitare, puntare sulla cultura, sulla possibilità e la capacità di questa città che unita con artisti internazionali ha di attirare investimenti, lavoro e ulteriori artisti”. (ITALPRESS).