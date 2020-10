Roma, domani musei e siti archeologici gratis L'iniziativa del Comune di Roma

Si potranno visitare le collezioni permanenti di Musei Capitolini, Museo di Roma a Palazzo Braschi, Museo dell'Ara Pacis, Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali, Centrale Montemartini, Museo di Roma in Trastevere, Galleria d'Arte Moderna, Musei di Villa Torlonia, Museo Civico di Zoologia, Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo Napoleonico, Museo Pietro Canonica, Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, Museo di Casal de' Pazzi e Museo delle Mura. Ingresso gratuito anche alle esposizioni in corso nei musei, a eccezione delle mostre 'I marmi Torlonia. Collezionare capolavori' ai Musei Capitolini - Villa Caffarelli, e 'Per gioco. La collezione dei giocattoli antichi della Sovrintendenza capitolina' al Museo di Roma a Palazzo Braschi, entrambe a ingresso ridotto per i possessori della Mic Card.