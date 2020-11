Gigi Proietti ricoverato in terapia intensiva, e' grave La causa del ricovero legata a problemi cardiaci

Gigi Proietti è ricoverato in terapia intensiva in una clinica di Roma e versa in gravi condizioni. L’attore romano, uno dei più noti mattatori del teatro, compira' 80 anni proprio domani, il 2 novembre. La causa del ricovero, a quanto si apprende, non è legata al Covid, ma a problemi cardiaci.