Sanremo, Gazzè sul palco con Silvestri per cantare "Del Mondo" "La classifica? Non me ne frega niente, sono qui per presentare un progetto"

Max Gazze' e la Trifluoroperazina Monstery Band, in gara a Sanremo con "Il farmacista", stasera come cover presenteranno "Del Mondo" dei Csi assieme a Daniele Silvestri e The Magical Mistery Band. "La matematica della natura - afferma Max Gazze' - ricorre in questo album, la simbologia e' la provenienza da piu' fonti, un albero che ha rami che convergono".

"Questo periodo che stiamo vivendo - dichiara Daniele Silvestri - ci spinge a chiederci cos'e' il mondo, in che modo dare un valore.

E' un Festival che non poteva non pagare un prezzo. Ci fa bene un punto di vista duro come quello di "Del mondo", teneva conto di un uomo come virus".

Max Gazze' torna sulla sua prima esibizione con "Il farmacista":

"La follia del personaggio, di un uomo che ha la soluzione in tasca. Per quello vestito da Leonardo Da Vinci, prendo in giro tutti quelli che dicono di avere la soluzione in tasca, il virologo che vuole diventare politico e il politico che vuole diventare medico. In questa confusione mischiare verita' con le menzogne crea un pericolosissimo inganno, non ci rassicurano, ci fanno dubitare di qualsiasi cosa venga spacciata come verita'".

L'obiettivo di Max Gazze' non e' arrivare nelle prime posizioni:

"La classifica? Non me ne frega niente, sono qui per presentare un progetto, ho incontrato questi ragazzi qua, sui social, Daniele racconta la nascita di The Magical Mistery Band. Ho avuto la fortuna di incontrare questi angeli che mi hanno aiutato a organizzare questa cosa. Mi sono sentito coccolato, abbiamo tutti insieme lavorato intensamente alla realizzazione di questo disco.Se andate a sbirciarvi instagram di Silvestri vi racconta tutto in modo preciso. Ci sono cantanti molto piu' bravi di me, non posso competere con la voce di Malika Ayane, o canzoni piu' in sintonia con il canone sanremese". Silvestri e' concorde: "Siamo venuti in due 12 volte a Sanremo, non per la classifica, ma non per snobismo, in momenti molto diversi tra loro, ma sempre con la stessa visione, lo stesso obiettivo, di riuscire a far ascoltare in 4 minuti quello a cui tieni. Ci sono anche esempi della coincidenza, ma se vieni a Sanremo per la classifica fai un mestiere diverso dal nostro".

