Gasparri "Flop Sanremo avrà pesanti ripercussioni su gestione" "Diranno che e' successo perche' non c'era il pubblico in sala, ma i numeri sono impietosi"

"Diranno che e' successo perche' non c'era il pubblico in sala, useranno molte scuse, ma i numeri sono impietosi e fotografano il flop di Sanremo 2021, che molti in Commissione di vigilanza avevano chiesto di collocare in date e tempi diversi.

Nella serata finale il crollo rispetto all'anno precedente e' di ben sette punti di share, passando dal 60 al 53%. Il dato si riflette sia nella prima che nella seconda parte, con la stessa percentuale di calo. Sanremo e' l'evento principale per la Rai e quindi questo flop di share e di ricavi avra' riflessi pesanti sulla gestione dell'azienda. C'e' poi una mancanza di gestione dell'evento, ma di questo discuteremo in commissione di vigilanza alla luce di quanto hanno detto gli stessi esponenti di vertice della Rai, ammettendo che i 'padroni' dell'evento non sono i dirigenti della Rai. La sconfitta e' pesantissima sul piano dello share, degli ascolti e dei ricavi che potranno essere valutati tra qualche giorno. Lo faremo con grande attenzione e senza sconti a nessuno". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, membro della Commissione di vigilanza Rai.

