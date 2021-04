Giorgia: compie 50 anni l'interprete di "Come Saprei" Nata a Roma, partecipa a Sanremo nel '94 con il brano "E Poi"

Cantante, musicista e produttrice, Giorgia Todrani, nota semplicemente come Giorgia, compie domani (26 aprile) 50 anni. Nata a Roma, partecipa a Sanremo nel '94 con il brano "E Poi", nel '95 con "Come saprei" (vincendo) e nel '96 con "Strano il mio destino", brani inseriti nei suoi prime tre album.

Nel 1997 esce "Mangio troppa cioccolata", mentre Girasole (1999), e' il suo quinto album.

Nel febbraio 2001 prende parte nuovamente a Sanremo, classificandosi seconda con il brano "Di sole e d'azzurro".

Contemporaneamente pubblica "Senza ali". Nel 2002 esce il primo best, preceduto dal singolo "Vivi davvero". Seguono due tour.

Giorgia duetta con Ronan Keating, ex voce dei Boyzone, in "We've got tonight".

Il 2003 inizia con l'uscita del nuovo singolo "Gocce di memoria", tema dei titoli di coda del film di Ferzan Ozpetek "La finestra di fronte". A luglio esce il nuovo singolo "Spirito libero" che precede l'album di inediti "Ladra di vento", nei negozi dal 12 settembre. Nel 2007 arriva "Stonata", che contiene un duetto con Mina in "Poche parole". Nel 2008 Giorgia pubblica "Spirito libero", il suo meglio in un triplo cd che fa il punto di oltre quindici anni di carriera.

Nel 2011 arriva "Dietro le apparenze", anticipato dal singolo "Il mio giorno migliore". "Quando una stella muore" precede invece il nuovo album dell'artista romana, "Senza paura". Nel 2016 arriva un nuovo album in studio, ORONERO. Partecipa a diverse iniziative benefiche tra cui, in veste di madrina, il concerto Amiche per l'Abruzzo.

