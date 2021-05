Teatro, Piovani sceglie il verdi di Trieste per prima opera Il musicista ha già iniziato le prove

Il premio Oscar Nicola Piovani sceglie Trieste per la sua prima opera lirica, che prendera' vita al Teatro Verdi nelle prossime settimane. Il musicista e' arrivato in questi giorni in citta' e ha gia' iniziato le prove, un percorso a stretto contatto con il Verdi e con tutti i professionisti coinvolti, che sara' anche raccontato attraverso un documentario.

"Amorosa presenza" e' la sua prima opera composta, frutto di una lunga gestazione, che portera' in scena la storia di due ragazzi degli anni Settanta innamorati dell'amore, ma caratterizzata anche da imprevisti e colpi di scena. Un progetto rilevante per il teatro, che arriva nel momento della ripartenza dopo le chiusure legate al Covid-19 e che rappresenta un motivo in piu' per guardare con positivita' alla ripresa completa dell'attivita'.

Per Piovani e' un gradito ritorno a Trieste. Nel 2018 ha diretto il concerto "Piovani dirige Piovani" organizzato dalla Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi, insieme al Comune di Trieste.

L'opera: "Amorosa presenza", in due atti, ha origini lontane. La prima idea risale al 1977, rimasta poi a lungo in un cassetto.

"Vincenzo Cerami mi parlo' del romanzo che stava scrivendo- spiega Piovani- e mi sembro' un soggetto perfetto per ricavarne un libretto d'Opera. Avevamo una commissione verbale dal Teatro dell'Opera di Atene e cominciammo a lavorare serratamente alla scaletta e al libretto dell'opera. Quando eravamo a circa meta' del guado, la commissione greca si volatilizzo'. Bussammo alla porta di qualche teatro italiano, ma lo facemmo con molta timidezza e troppo pudore". Il progetto resta fermo, per tanti anni "ma quando ho raccontato questa storia in un'intervista- prosegue- quando ho detto che se ne sarebbe riparlato "alla prossima reincarnazione", ho ricevuto una telefonata del Direttore Generale del Teatro Verdi Antonio Tasca, che mi proponeva di riprendere a Trieste quel progetto. Ho accettato e mi ci sono buttato a capofitto con molta euforia, ho ricominciato a lavorarci con l'aiuto di Graziella e Aisha Cerami e, grazie al Teatro Verdi di Trieste, al Sovrintendente Stefano Pace, al Direttore Artistico Paolo Rodda quest'Opera vedra' la luce durante la prossima stagione. Si racconta - aggiunge Piovani - che Giuseppe Verdi rispondesse, a chi gli chiedeva com'era il suo prossimo lavoro, "Speriamo che venghi bene", frase che riassume bene il mio sentimento nei confronti di questo "lavoro in corso"".

(Italpress)