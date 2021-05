Musica in lutto: è morto Franco Battiato Il cantautore aveva 76 anni

Si è spento oggi nella sua residenza di Milo il cantautore Franco Battiato. Dopo la frattura al femore e al bacino era riapparso sui social ma non più in pubblico. Aveva 76 anni. La conferma è stata data dalla famiglia che fa sapere che le esequie si terranno in forma privata.

Artista eclettico e mai banale, dopo l'iniziale fase pop degli anni Sessanta passò al rock progressivo e all'avanguardia colta nel decennio seguente, per poi ritornare alla musica leggera, approfondendo anche la canzone d'autore. Fra gli altri stili in cui si è cimentato anche la musica etnica, quella elettronica e l'opera lirica. Tra novembre 2012 e marzo 2013 ha portato avanti una breve esperienza in qualità di assessore al turismo della Regione Siciliana nella giunta di centrosinistra del presidente Rosario Crocetta.