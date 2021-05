Quaranta anni fa moriva Rino Gaetano: arriva un inedito Il 25 giugno uscirà "Istantanee e tabu'"

A 40 anni dalla sua prematura scomparsa in un terribile incidente stradale, il 2 giugno 1981, a soli 31 anni, il 25 giugno esce "Istantanee e tabu'" (Sony Music), collezione dedicata a Rino Gaetano. La tracklist (diversa per ogni versione) ricostruisce un percorso musicale ponderato delle canzoni piu' rappresentative estratte dai sei album in studio pubblicati da Rino Gaetano nella sua breve carriera, ma anche dal Q-Disc con Riccardo Cocciante e Perigeo, proprio per fornire una visione musicale quanto piu' completa possibile di questo grande artista.

La collezione e' impreziosita da materiale tratto da nastri emersi nel tempo, un vero "tesoro nascosto": l'inedito "Io con lei".

Nato a Crotone, Salvatore Antonio Gaetano (all'anagrafe) debutta nella discografia italiana nel '73 per la It con un 45 giri nel quale interpreta sotto lo pseudonimo di "Kammamuri's", una canzone intitolata "I love you Marianna".

Nel 1975 pubblica il 45 giri Ma il cielo e' sempre piu' blu, una sorta di filastrocca sui vizi e le contraddizioni della societa' di quel tempo.

Nel 1976 esce il suo secondo disco intitolato Mio fratello e' figlio unico che contiene "Berta filava".

Con i successivi "Aida" (1977) e "Nuntereggaepiu'" (1978), riscuote consensi sempre piu' consistenti, fino ad ottenere un vero e proprio successo con la canzone "Gianna" al Festival di Sanremo del 1978, con cui si piazza terzo e diventa record di vendite.

Nel 1979, l'album Resta vile maschio dove vai che lancia "Ahi Maria".

Entra in crisi artistica nel 1980 dopo aver inciso l'album "E Io ci sto". Alle prime luci dell'alba del 2 giugno 1981, perde la vita tornando a casa in un tragico incidente automobilistico sulla via Nomentana a Roma.

