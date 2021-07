Michele Bravi, tour estivo parte il 23 luglio Aggiunte tre nuove date

Si aggiungono tre nuove date al tour estivo di Michele Bravi, cantautore che da poco ha pubblicato il singolo "Falene" insieme all'artista internazionale multiplatino Sophie and The Giants.

Bravi torna a esibirsi dal vivo con una tournèe estiva live piano e voce, prodotta da Vivo Concerti, a partire da venerdì 23 luglio a Villanova di Ostuni (BR), presso il Porto Vecchio in un suggestivo concerto all'alba, proseguendo poi a San Romano in Garfagnana, lunedì 2 agosto presso la Fortezza delle Verrucole, a seguire sarà a Teramo, domenica 8 agosto al Teramo Natura Indomita, giovedì 12 agosto sarà a Jesolo (VE) al Suonica Festival e venerdì 13 agosto a Majano (UD) all'Area Concerti del Festival di Majano. Il tour proseguirà venerdì 3 settembre ad Assisi all'Assisi Onlive c/o Lyrick Summer Festival, martedì 7 settembre a Bolzano al Teatro Cristallo, sabato 11 settembre a Biella per il Microsolchi Festival c/o Teatro Sociale Villani. Michele concluderà il suo viaggio per l'Italia martedì 14 settembre a Catania presso Villa Bellini.

