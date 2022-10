Ligabue positivo al covid: saltano due concerti Lo ha annunciato il cantante sui social: "Spiace per il disagio creato"

''Sono in una stanza d'albergo a Parigi che purtroppo diventerà il posto in cui sarò rinchiuso forse una settimana perchè dopo una notte in cui non sono stato bene, stamattina ho fatto il tampone e sono risultato positivo al covid. Purtroppo saltano quindi i concerti di stasera al Bataclan e domani a Londra... vi potete immaginare il giramento di balle dopo i due bellissimi concerti vissuti a Barcellona ea Bruxelles, però è andata così. Mi dispiace tantissimo per il disagio creato vi abbraccio comunque. Ciao''.

Luciano Ligabue, attualmente impegnato nel tour europeo, annuncia così in un video postato sui social che questa mattina è risultato positivo al covid quindi è costretto a malincuore a rimandare le ultime due date previste questa sera al Bataclan di Parigi e domani sera allo 02 Shepherd's Bush Impero di Londra.