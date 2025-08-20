Carriere da solisti flop e conti in rosso: i Maneskin tornano insieme?

Si fanno sempre più insistenti le voci di una possibile reunion della band di Damiano e Victoria

Di ufficiale ancora non c'è nulla, ma potrebbe essere solo questione di tempo: i Maneskin, gruppo italiano che negli anni scorsi ha conquistato una ribalta mondiale come pochi, potrebbero tornare insieme.

In tal senso, i dialoghi sarebbero stati avviati, tanto che si parla anche di un tour nel 2026.

Alla base della decisione anche motivazioni economiche: la Maneskin Empire Srl, società che gestisce i diritti del gruppo, è passata da un fatturato di 18,6 milioni a ricavi che nel 2024 sono crollati a 8 milioni e mezzo.

Complici anche le carriere soliste del frontman, Damiano David, e di Victoria che sono senza dubbio i due personaggi più noti della band. Per entrambi, però, le soddisfazioni musicali sono state inferiori alle attese.

