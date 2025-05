In bici tra natura, storia e pascoli lungo la strada della transumanza L'itinerario ad anello tra strade sterrate e mucche podoliche

Un itinerario ad anello da compiere in sella alla bicicletta, immergendosi nei paesaggi rurali, tra strade sterrate e pascoli dove vivono le maestose mucche podoliche.

E con la possibilità di conoscere anche uno dei pochi insediamenti dell’Ordine dei Cavalieri Teutonici ancora esistenti nell’area mediterranea.

Domenica 18 maggio 2025 gli amanti della natura e delle bici potranno vivere un’esperienza suggestiva grazie a “Tratturando con i Cavalieri Teutonici”, una pedalata tra natura, storia e sapori podolici organizzata da Trattour Aps – Fiab Cerignola in collaborazione con la cooperativa sociale Frequenze, ente gestore di Torre Alemanna di proprietà del Comune di Cerignola.

Il ritrovo è alle ore 8.00 a Borgo Libertà, Cerignola, dove è situata Torre Alemanna. Nel video allegato, un reportage da noi realizzato nel maggio 2018.

Da qui, si pedalerà su strade secondarie e tratti sterrati attraverso la pianura pugliese per fare tappa al Lago Capacciotti, dove è prevista una prima pausa nel cuore della natura incontaminata. Il gruppo si muoverà poi verso un’azienda casearia locale dove avrà modo di visitare la realtà a conduzione familiare specializzata nella produzione di caciocavallo podolico, con degustazione di prodotti tipici. L’ultimo percorso sarà diretto, sempre in sella all’ecologico mezzo a due ruote, verso Torre Alemanna, per una visita guidata lungo i misteriosi corridoi che un tempo ospitavano i Cavalieri Teutonici.

Gioiello di storia, architettura ed arte nel cuore della Daunia, a 18 km da Cerignola, Torre Alemanna oggi è sede del Museo delle ceramiche del XV-XVI secolo, dove è possibile visitare i reperti conservati, conoscere la bellezza dei graffiti nelle varie stanze, visitare il coro dell'antica chiesa, ed esplorare la Torre da cui è possibile gustare un bellissimo paesaggio.