Valle del Cervaro, a Orsara 500mila euro per migliorare la viabilità: ecco dove In 5 mesi, oltre 1 milione e 200 mila euro di fondi impiegati per la viabilità comunale e rurale

È stato ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia, per un importo di 500 mila euro, il progetto presentato dal Comune di Orsara di Puglia inerente ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e per il pieno ripristino funzionale della strada comunale Pannolino-Torre Guevara-Giardinetto. “Siamo molto soddisfatti”, commenta il sindaco Mario Simonelli, “poiché si tratta di un’arteria importante. Sulla viabilità comunale e quella rurale stiamo facendo un lavoro rilevante”.

Tra gli interventi più recenti, nella prima decade di giugno 2025, sono stati completati i lavori di manutenzione straordinaria che hanno riguardato quattro strade poderali in località Spuntoni e Borgo Giardinetto nuovo. In questo caso, complessivamente si è proceduto alla bitumazione di circa 3 chilometri di strade, al rifacimento dei marciapiedi di Borgo Giardinetto Nuovo e, in questa stessa zona, alla sostituzione della vecchia pubblica illuminazione con impianti a risparmio energetico. Sono stati investiti 177.657 euro rinvenienti dai fondi ottenuti nell'ambito della Sottomisura 7.2-Operazione B, destinati a interventi sulla viabilità comunale secondaria.

Nella seconda decade di giugno 2025 sono stati completati anche gli interventi per la strada comunale Pagliosa-Piano delle Nocelle-Piano della Corte, con lavori di manutenzione straordinaria inerenti al finanziamento sottomisura 7.2 Operazione B (Ammodernamento della viabilità comunale secondaria). L'importo dei lavori effettuati, in questo caso, è pari a 171.226,63 euro. Sono stati effettuati la pulitura delle banchine stradali e delle cunette, la regolarizzazione e il consolidamento del piano stradale e la messa in opera di nuovo asfalto.

A fine luglio, sono stati completati gli interventi effettuati sulle strade comunali Piano Perazzo-Lama Bianca e Polledrera-Ischia: i primi, per un importo di 176.415 euro; i secondi con fondi pari a circa 200 mila euro nell'ambito del Psr Puglia, Misura 7, sottomisura 7.2, operazione 7.2.B.

Sono stati eseguiti lavori per la pulitura delle banchine stradali e delle cunette. Si è proceduto con la regolarizzazione e il consolidamento del piano stradale, nonché attraverso la compattazione con mezzo meccanico e il ripristino del fondo stradale. È stata eseguita la bitumazione e gli interventi hanno riguardato anche la segnaletica verticale e l'illuminazione Led con pannelli fotovoltaici.

“Tra i lavori effettuati e questo nuovo finanziamento, in cinque mesi oltre 1 milione e 200 mila euro di fondi per interventi già completati o, nel caso della strada Pannolino, che saranno impiegati nelle prossime settimane per migliorare il sistema della viabilità comunale”.