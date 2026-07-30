Candela: le storie delle imprenditrici che hanno scelto di restare Sono rimaste nella loro terra per coltivare un’idea, un sogno, una possibilità.

Storie di imprenditrici candelesi che sono rimaste nella loro terra per coltivare un’idea, un sogno, una possibilità. Storie che possono ispirare altre donne e non solo a credere nelle proprie competenze, a dare vita e forma a progetti che creano occupazione e sviluppo.

È il senso di “Leadership femminile: le imprenditrici candelesi”, in programma a Candela lunedì 3 agosto 2026, alle ore 20.00, nell’atrio di Palazzo Ripandelli (corso Vittorio Emanuele III, 31) organizzata nell’ambito del progetto “DauniaLab cantieri di comunità” promosso dal Comune di Candela, un’azione volta a migliorare l'accesso all'occupazione di giovani e disoccupati nel borgo di Monti Dauni. L'iniziativa nasce come uno spazio di confronto attraverso la misura “Puglia donna partecipa”, che mira a valorizzare le eccellenze femminili e a favorire la loro partecipazione attiva alla vita economica e sociale del territorio.

Dopo i saluti istituzionali di Benito Quaglia, consigliere delegato alla Cultura del Comune di Candela, seguiranno le testimonianze e la condivisione delle storie delle relatrici che offriranno spunti pratici e ispirazione per quante desiderano avviare o far crescere la propria attività.

Come quella di Sara Giampaolo, consigliera delegata alle Pari Opportunità. Di Michela Graziosi, che nel 1997 dà vita a “Boutique De Stasio”, un progetto costruito su passione e ricerca, maturato da una profonda conoscenza del mondo dell’abbigliamento tra esperienza e innovazione, tra cultura artigianale e sguardo moderno.

Ma anche di Maria Ripalta Turchiarelli, fondatrice di “Ripax Graphic”, uno studio grafico e di stampa situato a Candela, in provincia di Foggia, che si occupa di identità visiva, loghi e strategie di comunicazione per le aziende. Di Maria Pia Favatà, giovane imprenditrice che dopo esperienze fuori in saloni di parrucchiera ha deciso di investire nel proprio territorio aprendo “Glow Up”, un salone di parrucchiera nel centro del paese, piccolo ma molto accogliente. Modera il momento di confronto il giornalista Giuseppe Capano.

Il Comune di Candela è stato ammesso a finanziamento per l’attivazione del progetto “Punti Cardinali For Work. Punti di orientamento per la formazione e il lavoro”, nell’ambito del Programma Regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, Azione 5.1 “Interventi per l’occupazione”, per rafforzare l’orientamento professionale e migliorare l’accesso all’occupazione.

L’iniziativa rientra nel programma innovativo che mira a offrire ai cittadini e alle cittadine una vera e propria “bussola” per muoversi nel mondo della formazione e del lavoro, attraverso servizi personalizzati, attività laboratoriali e di animazione del territorio, sportelli informativi dedicati e momenti di incontro tra domanda e offerta. Il Comune di Candela è capofila dell’intervento nato per costruire un sistema locale di orientamento moderno, inclusivo e capace di accompagnare i cittadini nelle sfide del nuovo mercato del lavoro. Partner di progetto sono: Euromediterranea, Medtraining, Kaleidos, Altereco, Tota Consulting Formazione, L’isola che C’è Aps.