Covid, Confcommercio "Effetto sul natale -20% nei consumi" "Sara' senza dubbio un Natale molto difficile" commenta il segretario generale Marco Barbieri

Il Covid deprime il Natale anche dal punto di vista economico con un calo del 20,3% dei consumi rispetto al 2019. Saranno molti meno i soldi della tredicesima spesi per gli acquisti: 2 miliardi e 716 milioni di euro contro i 3 miliardi e 408 milioni dello scorso anno (- 692 milioni). La stima e' dell'Ufficio Studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza.

Le conseguenze dell'emergenza sanitaria con le crescenti difficolta' nell'occupazione (massiccio ricorso alla cassa integrazione, mancato rinnovo dei contratti a tempo determinato, sensibile riduzione del reddito dei lavoratori autonomi e, in generale delle famiglie) e il notevole aumento della propensione al risparmio (dall'8,3% del 2019 al 16,6% di quest'anno) incidono sulla flessione dei consumi, secondo l'Ufficio Studi.

Un segno moderatamente positivo (+ 1,8% con 318 milioni di euro di consumi) previsto solo per l'alimentare, e andamento stabile per i prodotti tecnologici (tablet, smartphone ecc.) mentre per diverse altre tipologie di spesa le diminuzioni saranno significative in raffronto al 2019: - 12,5% per cine-foto-ottica; - 15% per giocattoli, articoli sportivi, cosmesi ed erboristeria; - 22% per abbigliamento e calzature.

Con le restrizioni anti-Covid precipita la spesa per cene e pranzi fuori casa: - 62,6%. Sos per i ristoranti. La riapertura a orario ridotto con una possibile "zona gialla" limiterebbe solo parzialmente questa caduta: il calo sarebbe comunque stimabile, rispetto allo scorso anno, fra il 30 e il 50%.

Pressoche' azzerate le spese per spettacoli, concerti, manifestazioni sportive e crollo anche nella spesa per le vacanze:

- 80%. La contrazione dei flussi turistici e' drastica: valevano 124,2 milioni di euro nel 2019 e, nella migliore delle ipotesi, non arriveranno quest'anno a 25 milioni.

Con le risorse della tredicesima sara' invece l'e-commerce a beneficiare di un forte incremento piu' che raddoppiando - + 58% - rispetto al 2019. E la quota di mercato del commercio online salira' al 38% (dal 21,3% dello scorso anno).

"Sara' senza dubbio un Natale molto difficile - commenta Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza - L'emergenza sanitaria peggiora una situazione economica gravissima, in particolare per le imprese ancora in lockdown come i pubblici esercizi. A livello generale si registra una contrazione dei consumi di oltre il 20 per cento mentre raddoppia il fatturato del commercio on line. Per evitare che l'emergenza sanitaria diventi economica e sociale sono piu' che mai urgenti indennizzi adeguati alle perdite e cancellazione degli oneri fiscali per le imprese piu' penalizzate".

(ITALPRESS).