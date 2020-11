Via libera al decreto ristori tra sgravi, rinvii tasse e aiuti Stanziati otto miliardi

Via libera al nuovo decreto ristori, approvato nella notte dal Consiglio dei ministri sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte.

In arrivo nuovi aiuti e sgravi fiscali, misure urgenti connesse all'emergenza Covid-19.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza COVID-19. Il testo interviene con uno stanziamento aggiuntivo di risorse, pari a 8 miliardi, conseguenti al nuovo scostamento di bilancio, per rafforzare ed estendere le misure necessarie al sostegno economico dei settori piu' colpiti dalla pandemia, nonche' con ulteriori disposizioni connesse all'emergenza in corso.

Di seguito le principali misure introdotte. Proroga del secondo acconto Irpef, Ires e Irap Il versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre per tutti i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione.

La proroga e' estesa al 30 aprile per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. La proroga si applica inoltre alle attivita' oggetto delle misure restrittive del Dpcm del 3 novembre e a quelle operanti nelle zone rosse, nonche' per i ristoranti in zona arancione, a prescindere dal volume di fatturato e dall'andamento dello stesso. Sospensione dei versamenti di contributi previdenziali, ritenute e Iva di dicembre E' prevista la sospensione dei contributi previdenziali, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell'Iva che scadono nel mese di dicembre per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Sono sospesi i versamenti anche per chi ha aperto l'attivita' dopo il 30 novembre 2019. La sospensione si applica inoltre a tutte le attivita' economiche che vengono chiuse a seguito del Dpcm del 3 novembre, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per i ristoranti in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse. Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'Irap Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020. Proroga definizioni agevolate La proroga dei termini delle definizioni agevolate prevista dal decreto "Cura Italia" (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) viene estesa dal 10 dicembre 2020 al primo marzo 2021. In tal modo, si estende il termine per pagare le rate della "rottamazione-ter" e del "saldo e stralcio" in scadenza nel 2020, senza che si incorra nell'inefficacia della definizione agevolata.