E per Natale anche lo sciopero dei distributori di benzina La protesta contro il Decreto Ristori

Dalla sera di lunedi' 14 dicembre prossimo e fino alla mattina di giovedi' 17, gli impianti di distribuzione carburanti, sia in rete ordinaria che su viabilita' autostradale, saranno chiusi per sciopero. Lo annunciano in un comunicato congiunto le Organizzazioni di categoria, Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio. "La decisione - spiegano i sindacati - si e' resa necessaria in conseguenza della inspiegabile indisponibilita' del Governo ad inserire le piccole e piccolissime imprese di gestione a cui sono affidati gli impianti, nel novero delle categorie che beneficiano dei provvedimenti di sostegno inseriti nei diversi "Decreti Ristori".