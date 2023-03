Lollobrigida: "Restituire a mondo agricoltura terreni confiscati a criminalità" Il ministro: "Coinvolgeremo anche associazioni di categoria: così si contrasta desertificazione"

“Restituire al mondo dell’agricoltura i terreni confiscati alla criminalità può contribuire a contrastare la desertificazione economica e sociale di alcune aree della nostra Nazione. Ringrazio il ministro Piantedosi che mi ha comunicato la volontà di destinare alcuni beni confiscati alla produzione agricola.

Coinvolgeremo anche le associazioni di categoria, perché promuovere le più ampie sinergie è determinante per rilanciare il Sistema Italia. Il nostro obiettivo è quello di mettere a reddito il cospicuo patrimonio assegnato allo Stato, nell’interesse della collettività. Lavoreremo con Ismea, in qualità di organismo fondiario, per individuare le migliori soluzioni per valorizzare questi terreni”. Lo dichiara il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.