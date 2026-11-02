Manovra, scuola e sanità in rivolta: cresce la protesta contro i tagli Sindacati e categorie professionali contestano le misure della legge di Bilancio

La legge di Bilancio riapre il confronto tra il governo e due settori fondamentali dei servizi pubblici italiani: la scuola e la sanità. Da una parte la contestazione contro i tagli agli organici scolastici, dall'altra la mobilitazione dei medici ospedalieri, pronti a contrastare le misure economiche che ritengono insufficienti rispetto alle necessità del sistema sanitario.

Le due proteste, raccontate da la Repubblica, riguardano comparti differenti ma sollevano una questione comune: come garantire la qualità dei servizi pubblici in una fase in cui le risorse finanziarie sono sottoposte a vincoli di bilancio. Per le organizzazioni sindacali, il rischio è che gli interventi previsti finiscano per aumentare le difficoltà di chi lavora nelle scuole e negli ospedali, con conseguenze anche per studenti e pazienti.

La scuola contesta i tagli agli organici

Il mondo dell'istruzione guarda con preoccupazione alle misure della manovra che riguardano il personale. Il tema centrale è la riduzione degli organici, una prospettiva contestata dalle rappresentanze dei lavoratori per le possibili ricadute sull'organizzazione delle attività didattiche.

Il disegno di legge di Bilancio 2027 prevede, a partire dall'anno scolastico 2027-2028, una riduzione di 4.925 posti di docenti e 2.049 posti di personale Ata, per un totale di 6.974 unità. Secondo la relazione tecnica, l'intervento produrrebbe risparmi per 83,9 milioni di euro nel 2027 e 251,7 milioni annui dal 2028. Considerando anche le riduzioni già disposte nelle precedenti manovre, il ridimensionamento complessivo raggiungerebbe 14.808 posti nell'arco di tre anni scolastici.

Il governo collega la revisione degli organici anche alla diminuzione della popolazione studentesca, conseguenza del calo delle nascite. I sindacati contestano però che questa tendenza debba tradursi automaticamente in una riduzione del personale, sostenendo che potrebbe invece consentire classi meno numerose e un maggiore sostegno agli studenti in difficoltà.

La disponibilità di insegnanti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario incide direttamente sul funzionamento quotidiano degli istituti. Una riduzione dei posti, soprattutto nelle realtà che già affrontano carenze di personale, potrebbe rendere più complicata la gestione delle classi, delle supplenze e dei servizi scolastici.

Sindacati e studenti annunciano la mobilitazione

Le reazioni sono arrivate dalle principali organizzazioni sindacali. Ivana Barbacci, della Cisl Scuola, ha chiesto il ritiro immediato dei tagli, mentre Gianna Fracassi, segretaria della Flc Cgil, ha denunciato il rischio di un progressivo indebolimento dell'istruzione statale.

Anche Uil Scuola, Gilda e Anief hanno espresso contrarietà alla riduzione degli organici. Le preoccupazioni riguardano soprattutto gli istituti situati nei territori più fragili, dove il personale aggiuntivo rappresenta spesso una risorsa fondamentale per contrastare la dispersione scolastica.

La protesta coinvolge anche gli studenti. Angela Verrecchia, coordinatrice della Rete degli Studenti Medi, ha annunciato una nuova mobilitazione per il 20 novembre. Alla contestazione partecipano inoltre associazioni di genitori e dirigenti scolastici, preoccupati per le conseguenze dei tagli sulla vigilanza, sulla sicurezza e sulle attività di recupero.

Nel dibattito politico interviene anche il vicepremier Matteo Salvini, che ricorda come il Parlamento possa modificare il testo della manovra durante l'esame degli emendamenti.

Sanità, i medici ospedalieri minacciano una stagione di lotta

La tensione non riguarda soltanto la scuola. Anche negli ospedali cresce il malcontento per le disposizioni della legge di Bilancio. I medici denunciano risorse distribuite secondo priorità che, a loro giudizio, non rispondono alle necessità del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

A guidare la protesta è Pierino Di Silverio, segretario nazionale dell'Anaao Assomed, una delle principali organizzazioni sindacali dei medici ospedalieri. Il sindacalista ha annunciato la possibilità di aprire una stagione di lotta qualora il governo non intervenga rapidamente per modificare il provvedimento.

Al centro della contestazione c'è soprattutto l'indennità di esclusività, la componente della retribuzione riconosciuta ai medici che scelgono di lavorare esclusivamente nel sistema pubblico.

L'Anaao chiedeva un incremento generalizzato dell'indennità, per un costo stimato di circa 400 milioni di euro. La manovra prevede invece un intervento limitato ai professionisti dei pronto soccorso, una scelta giudicata insufficiente dal sindacato.

Secondo Di Silverio, il mancato riconoscimento economico rischia di aggravare il problema dell'abbandono degli ospedali pubblici da parte dei professionisti, attratti da condizioni lavorative e retributive differenti.

Lo scontro sulle risorse e il ruolo del ministro Schillaci

Le critiche coinvolgono anche il rapporto tra il governo e il ministero della Salute. Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), ha espresso preoccupazione per il mancato coinvolgimento del dicastero nell'attuazione di alcune misure.

In particolare, Anelli ha contestato le modalità previste per un intervento da 1,6 miliardi di euro destinato alle prestazioni sanitarie per gli anziani. Secondo il presidente della Federazione, la scelta rischia di marginalizzare il ruolo del ministro Orazio Schillaci nella definizione delle politiche sanitarie.

Anche la Cimo, altra organizzazione rappresentativa dei medici ospedalieri, ha manifestato insoddisfazione. Le proteste si aggiungono alle preoccupazioni delle Regioni, che chiedono maggiori risorse per sostenere la spesa sanitaria e garantire i servizi.

Il malcontento interessa inoltre l'industria dei dispositivi medici e quella dei farmaci generici. Le associazioni di categoria contestano alcune disposizioni economiche della manovra, ritenute insufficienti a risolvere le criticità strutturali dei rispettivi settori.

Il confronto si sposta in Parlamento

La partita politica è ora destinata a proseguire durante l'esame parlamentare della legge di Bilancio. Il testo potrà essere modificato attraverso gli emendamenti, ma le risorse disponibili per le correzioni sono limitate.

Per la scuola, la richiesta principale resta il ritiro della riduzione degli organici. Per i medici ospedalieri, invece, la priorità è ottenere maggiori riconoscimenti economici e misure capaci di rendere più attrattivo il lavoro nel sistema sanitario pubblico.

Le organizzazioni sindacali non escludono nuove iniziative di protesta, mentre il governo dovrà valutare se intervenire sulle disposizioni contestate.

La discussione sulla manovra si annuncia dunque particolarmente delicata. Scuola e sanità rappresentano due capitoli centrali della spesa pubblica e, soprattutto, due servizi che incidono direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini. Il confronto delle prossime settimane chiarirà se le richieste di lavoratori, sindacati e associazioni troveranno spazio nel testo definitivo della legge di Bilancio.