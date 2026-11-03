Manovra 2027, le Regioni chiedono più fondi per la sanità e nuove assunzioni L'Agenda di Firenze sollecita il Governo a eliminare i vincoli sul personale sanitario e finanziare

La sanità pubblica torna al centro del confronto tra Regioni e Governo in vista dell'esame parlamentare della legge di Bilancio 2027. La richiesta è chiara: aumentare i finanziamenti destinati al Servizio sanitario nazionale, eliminare i vincoli che limitano la spesa per il personale e garantire risorse adeguate all'assistenza delle persone non autosufficienti. Le proposte sono contenute nell'Agenda di Firenze, il documento programmatico approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome al termine del Festival delle Regioni, che individua le priorità da sottoporre all'esecutivo per affrontare le principali criticità del Paese.

Al centro delle preoccupazioni dei governatori c'è soprattutto la sostenibilità economica del sistema sanitario. Secondo quanto evidenziato nel documento, la crescita prevista della spesa per garantire cure e servizi continua a superare il livello di finanziamento stabilito dalla legislazione vigente. Uno squilibrio che rischia di mettere ulteriormente sotto pressione i bilanci regionali e la capacità delle strutture pubbliche di rispondere alle esigenze dei cittadini.

Più risorse per ospedali, medici e infermieri

La richiesta delle Regioni parte dalla necessità di incrementare il fabbisogno sanitario nazionale standard, vale a dire il riferimento economico utilizzato per determinare le risorse necessarie al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza.

Non si tratta soltanto di ottenere nuovi stanziamenti. I presidenti delle Regioni chiedono anche una revisione dei meccanismi di finanziamento che, nel corso degli anni, sono diventati strutturali e che oggi vengono considerati non più adeguati alle necessità del sistema.

Una delle questioni più delicate riguarda il personale sanitario. Nel documento viene sollecitata la rimozione dei vincoli alla spesa per medici, infermieri e altre figure professionali, con l'obiettivo di consentire una gestione degli organici maggiormente rispondente alle necessità dei territori.

Le limitazioni finanziarie rappresentano infatti un ostacolo per le amministrazioni regionali che devono programmare assunzioni, sostituzioni e potenziamenti dei servizi. La richiesta di maggiore flessibilità punta a restituire alle aziende sanitarie una capacità di programmazione più coerente con i bisogni assistenziali.

L'allarme sui costi della sanità pubblica

Il punto centrale della posizione espressa dalle Regioni riguarda il divario tra i finanziamenti disponibili e le spese necessarie per assicurare il funzionamento del servizio sanitario.

Nell'Agenda di Firenze viene sottolineato che l'andamento previsto della spesa sanitaria continua a essere superiore al livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard stabilito dalle norme attualmente in vigore.

Una situazione che rende necessario affrontare il tema della sostenibilità economica, soprattutto per quanto riguarda il personale e il mantenimento dei servizi.

L'aumento dei costi mette le amministrazioni regionali davanti a scelte sempre più complesse. Da una parte occorre garantire l'assistenza sanitaria e la continuità delle prestazioni, dall'altra bisogna rispettare gli equilibri di bilancio e i limiti imposti dalla finanza pubblica.

Per questo le Regioni chiedono un confronto con il Governo che non si limiti alla distribuzione annuale delle risorse, ma consenta una programmazione finanziaria più stabile e prevedibile.

Non autosufficienza, la richiesta di finanziamenti adeguati

Un altro capitolo centrale riguarda l'assistenza alle persone non autosufficienti. Il documento sollecita la definizione di strumenti finanziari adeguati per sostenere servizi che rappresentano una componente sempre più importante delle politiche sanitarie e sociali.

L'invecchiamento della popolazione e la crescente necessità di assistenza continuativa rendono questo settore particolarmente delicato, soprattutto per le famiglie che devono affrontare i costi delle cure e del sostegno quotidiano.

Le Regioni chiedono quindi che il finanziamento della non autosufficienza venga affrontato in maniera strutturale, evitando interventi occasionali che rendono difficile programmare i servizi sul territorio.

La questione coinvolge direttamente anche l'assistenza domiciliare, le strutture residenziali e l'integrazione tra interventi sanitari e sociali. Ambiti nei quali la disponibilità di risorse e personale condiziona concretamente la qualità delle prestazioni offerte ai cittadini.

L'Agenda di Firenze e il confronto con il Governo

Il documento programmatico è stato approvato il 26 ottobre dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, riunita durante la quinta edizione del Festival delle Regioni a Firenze.

L'Agenda affronta un insieme più ampio di questioni strategiche per il futuro del Paese, dalla finanza pubblica territoriale alla competitività economica, dalle infrastrutture alla transizione ambientale, fino all'inclusione sociale e alla modernizzazione della pubblica amministrazione.

Il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, ha spiegato che l'obiettivo non è semplicemente ottenere maggiori trasferimenti finanziari, ma costruire insieme al Governo un quadro pluriennale di certezze sulle risorse e sulle responsabilità istituzionali, così da garantire servizi migliori ai cittadini.

La sanità rappresenta uno dei terreni sui quali questo confronto è destinato ad assumere particolare importanza, anche perché la gestione dei servizi assistenziali costituisce una delle principali responsabilità delle amministrazioni regionali.

Manovra 2027, ora la parola al Parlamento

L'attenzione si sposta adesso sull'iter parlamentare della legge di Bilancio 2027, nel quale le Regioni intendono portare le proprie richieste.

Nel documento viene ribadita la necessità di proseguire il confronto istituzionale con il Governo, considerato indispensabile per costruire una programmazione finanziaria coerente con le priorità nazionali e con le esigenze dei diversi territori.

Le proposte non costituiscono ancora nuove misure di legge e non comportano automaticamente l'assegnazione di ulteriori finanziamenti. Saranno le decisioni dell'esecutivo e del Parlamento a stabilire se e in quale misura le richieste regionali troveranno spazio nella manovra.

Resta però il messaggio politico e istituzionale lanciato da Firenze: senza un adeguamento delle risorse e senza una maggiore flessibilità nella gestione del personale, il sistema sanitario rischia di incontrare difficoltà crescenti nel garantire l'assistenza richiesta dalla popolazione.