Amministrative Bologna, Meloni: "Partita tutt’altro che chiusa"

"Non guardiamo i sondaggi quando ci premiano e neanche quando dicono altro. Quello che conta è il risultato nelle urne. Di sicuro c'è che in tutte le rilevazioni di queste settimane un numero significativo di bolognesi si è dichiarato indeciso o non ha voluto rispondere. La partita è tutt'altro che chiusa e questa settimana sarà fondamentale, come ci aspettavamo". Lo ha detto, in un'intervista a QN-Resto del Carlino, il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che oggi sarà a Bologna. "D'altronde, se avessi ritenuto Bologna persa in partenza, non avrei scelto di venire sotto le Due Torri per l'ultima domenica di campagna elettorale", aggiunge. Per Meloni, "abbiamo la possibilità di vincere e migliorare la vita dei bolognesi e degli altri abitanti delle città in cui finalmente si vota. Questo è il nostro obiettivo". E sul tema sicurezza ha aggiunto: "Ai problemi ormai consolidati come ad esempio la Bolognina o Piazza Verdi si è aggiunta una recrudescenza di insicurezza e degrado in tante zone di Bologna, come Pilastro, Barca e potrei continuare a lungo. E non penso cambierà molto se si confermasse il centrosinistra, visto che in quella coalizione c'è chi, come l'estrema sinistra, nega l'esistenza di un tema sicurezza nelle città italiane, non rendendosi conto che in realtà questo problema colpisce tutti e in particolare proprio le fasce più deboli...".

