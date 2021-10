LIVE | Amministrative 2021, Roma: la diretta dello spoglio Sorpresa Raggi al pari con Gualtieri

Alle 15 si sono chiusi i seggi per il rinnovo delle poco meno di 1.200 amministrazioni comunali, tra cui Milano, Roma, Torino, Napoli e Bologna, per le elezioni regionali in Calabria e per le suppletive della Camera. Subito dopo prende il via lo spoglio delle schede elettorali. Ieri sera alle 23, l'affluenza al voto per le comunali, secondo i dati forniti dal Viminale è stata del 41,65%, con un calo di circa 20 punti rispetto alle elezioni di cinque anni fa negli stessi Comuni: allora, infatti, alle 23 l'affluenza fu del 61,49%.

ENRICO MICHETTI 29,9% - 33,9%

ROBERTO GUALTIERI 21,1% - 25,1%

VIRGINIA RAGGI 21,1% - 25,1%

CARLO CALENDA 16,5% - 20,5%