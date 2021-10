Elezioni Comunali 2021, Beppe Sala riconfermato sindaco di Milano Con il 57,6 per cento delle preferenze

E' in corso lo spoglio a Milano e in testa al momento risulta Beppe Sala con il 57,6% delle preferenze. I cittadini hanno votato per eleggere il sindaco e rinnovare il consiglio comunale. Nella sfida tra i due candidati più votati, Beppe Sala ottiene il 57,6% dei voti contro il 32,2% delle preferenze ottenute da Luca Bernardo Dietro i due candidati più votati, segue Gianluigi Paragone che ha ricevuto 9.694 voti. Le liste che lo sostengono hanno raccolto invece 8.838 voti: la differenza è dovuta da un lato al voto disgiunto e dall’altro a quegli elettori che hanno votato direttamente per il candidato sindaco e non per una lista.

Lo spoglio è in corso: sono state scrutinate per il momento il 70,2% delle schede.