Cgil, Meloni:"A Roma sicuramente squadrismo. Non conosco la matrice" Dal Pd: "Meloni sostenga la nostra proposta di sciogliere l'organizzazione fascista Forza Nuova"

"Voglio ribadire la mia totale solidarieta' e quella di Fratelli d'Italia nei confronti della Cgil, delle forze dell'ordine e anche di migliaia di manifestanti pacifici che hanno visto devastare la loro manifestazione dai soliti quattro imbecilli. Pero' voglio anche dire che considero la gestione della sicurezza pubblica assolutamente ridicola. E che qualcuno deve assumersi la responsabilita' di conoscere nomi e cognomi delle stesse persone che fanno sempre le stesse cose e curiosamente sono sempre libere di farle". Cosi' Giorgia Meloni in una intervista che andra' in onda al Tg2.

"È sicuramente violenza e squadrismo, poi la matrice non la conosco. Nel senso che non so quale fosse la matrice di questa manifestazione ieri, sarà fascista, non sarà fascista… non è questo il punto. Il punto è che è violenza, è squadrismo e questa roba va combattuta sempre", così Giorgia Meloni, alla convention nazionale di Vox, partito di estrema destra spagnolo.

"Se Giorgia Meloni non sa riconoscere la matrice della violenza di ieri, se non sa chi siano gli esponenti di Forza Nuova arrestati per quegli atti di violenza, glielo spieghiamo noi: sono i capi di una organizzazione notoriamente e orgogliosamente fascista. Glielo spiegheremo anche in Parlamento:

ci aspettiamo che lo comprenda cosi' bene da sostenere la nostra proposta di sciogliere l'organizzazione fascista Forza Nuova". Lo riferiscono fonti vicine al Nazareno.

Il presidente Silvio Berlusconi, intantom ha telefonato al segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, per manifestare a lui e a tutto il sindacato vicinanza e solidarieta' per l'inaccettabile violenza che nulla a che fare con la politica e con la democrazia.

(ITALPRESS).