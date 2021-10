Berlusconi: "Centrodestra italiano lontano dagli estremismi" "Non si deve guardare alle singole prese di posizione che fanno parte della propaganda"

"Ci deve essere assoluta tranquillità da parte dei leader europei sul fatto che il centrodestra italiano è lontano da ogni estremismo e da ogni ritorno al passato". Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, parlando con i giornalisti al suo arrivo al summit del Ppe a Bruxelles. "Nel centrodestra i valori e le idee fondanti sono quelle portate da Forza Italia, che ne è stato il soggetto federatore", ha sottolineato Berlusconi, che ha ricordato i "valori fondanti di Forza Italia: la libertà, il garantismo, il cristianesimo, l'europeismo. Valori che sono stati condivisi da entrambe le altre forze politiche che compongono il centrodestra". Per Berlusconi "non si deve guardare alle singole prese di posizione che fanno parte della propaganda. Io sono assolutamente sicuro che i nostri principi fondamentali siano condivisi fino in fondo dai nostri alleati", ha concluso. (Italpress)