Vaccino, Locatelli: "Terza dose largamente sicura" "Se ci paragoniamo alla Germania, noi abbiamo quasi il 9% in più di soggetti vaccinati"

"La terza dose è largamente sicura, io l'ho ricevuta senza il minimo problema, e conferisce ulteriore protezione". Lo ha detto Franco Locatelli, coordinatore del Cts, in conferenza stampa. "Vorrei ricordare quanto detto dal ministro tedesco che ha parlato di pandemia dei non vaccinati. Il rischio di essere infettati e sviluppare una patologia grave è significativamente diverso tra chi è vaccinato e chi non è vaccinato". Lo ha detto Franco Locatelli, coordinatore del Cts, in conferenza stampa. "E' evidente che vi è un lavoro da continuare e sviluppare" sulla campagna vaccinale. "Se ci paragoniamo alla Germania, noi abbiamo quasi il 9% in più di soggetti vaccinati sull'intera popolazione; dobbiamo incrementare la vaccinazione in cui ancora non ha ricevuto la prima dose, sottolineando l'importanza della terza dose negli over 60 e fragili", ha aggiunto. Locatelli ha sottolineato anche l'importanza "della responsabilità nei comportamenti individuali, evitando gli assembramenti, mantenere le distanze e indossare le mascherine". (Italpress)