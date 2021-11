Comuni, Piero De Luca: «Ok Lamorgese su riforma regime responsabilità» Il plauso del parlamentare salernitano

«Grande soddisfazione, considerato il lavoro svolto negli ultimi mesi in Parlamento per provare a rimodulare l'attuale regime di responsabilità penale e contabile che grava sui sindaci. Le parole della ministra Lamorgese vanno nella giusta direzione».

Piero De Luca, vicepresidente del gruppo del Pd alla Camera commenta positivamente le aperture della ministra Lamorgese sul futuro dei sindaci.

«La definizione di una legge delega di riforma organica del Testo Unico degli enti locali è un passo importante per migliorare la normativa in materia e assicurare maggiore sostegno al ruolo dei primi cittadini, in linea con le indicazioni contenute nella proposta di legge depositata dal Partito Democratico, e di cui sono primo firmatario alla Camera. Auspichiamo che tutte le forze politiche diano segnali concreti della volontà di mettere i sindaci in grado di lavorare con maggiore serenità, superando quel vero e proprio terrore della firma che rischia di bloccare anche l'attuazione di tanti progetti del Pnrr, decisivi per il rilancio del Paese».