Minacce a Di Maio, Bilotti: «Un atto gravissimo per la democrazia del Paese» La deputata salernitana del M5S: «Non è possibile tollerare situazioni come queste»

«Un atto gravissimo che non colpisce solo Luigi Di Maio, ma la democrazia di questo Paese. Massima vicinanza al ministro degli Esteri, che, forte del lavoro finora svolto per il Paese, certamente non si farà intimidire da queste azioni deprecabili». Così la deputata salernitana del Movimento 5 Stelle Anna Bilotti, in merito alle minacce ricevute, a distanza di quattro mesi da un episodio analogo, dal ministro Di Maio, finito nel mirino di un editoriale di propaganda pubblicato sul magazine del gruppo terroristico Al Naba. «L'aspetto ancora più inquietante di questa vicenda è che per la prima volta viene diffusa anche la fotografia di Di Maio, ritratto nella plenaria del vertice della coalizione anti-Daesh del giugno scorso nella Capitale, accanto al segretario di Stato Usa Antony Blinken - continua Bilotti -. Non è possibile tollerare situazioni come queste che ci inducono a continuare, con ancora maggiore impegno e convincimento, nel nostro percorso».