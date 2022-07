Oggi il faccia a faccia decisivo tra Conte e Draghi. Governo a rischio Incontro alle 12. M5S in pressing: s"enza superbonus noi siamo fuori"

Il faccia a faccia tra il premier Mario Draghi e il presidente M5S Giuseppe Conte slitta alle ore 12. L'incontro era stato inizialmente previsto per lunedi pomeriggio ma la tragedia della Marmolada aveva imposto un'altra tempistica. Quindi si era riprogrammato per le 16,30 di oggi. In mattinata peró è arrivata la conferma di un'accelerazione e di un anticipo del colloquio alle ore 11. Poco dopo, secondo quanto si è appreso, è stato deciso che l'incontro slitterà di un'ora.