"O Draghi fa il bis o si va a votare. Abbiamo tre giorni per fare di tutto per convincere Draghi ad andare avanti". Lo ha detto Matteo Renzi all'assemblea di Italia Viva. "Oggi festeggiano a Mosca, oggi è il momento di dimostrare che lo statista Draghi è diverso dallo stagista Conte". "Al M5s diciamo 'state provando a distruggere l'unica speranza dell'Italià - prosegue - Faremo di tutto per dire con forza che chi alle elezioni andrà con il M5s andrà senza di noi". (Italpress)