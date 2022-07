Renzi: "M5S? Una sciagura per l'Italia, sarebbe comica ma ha fatto danni gravi" "Il Pd? Ha eletto un avvocaticchio populista a forte punto di riferimento"

"Il Pd soffre della sindrome di Stoccolma. Ha eletto un avvocaticchio populista a 'forte punto di riferimento' progressista solo perché impressionato da tre sondaggi. Spero che questa vicenda apra gli occhi al Pd: M5s è stata una delle più grandi allucinazioni collettive di questo Paese. Una sciagura che sarebbe comica, se non avesse fatto danni gravissimi all'Italia". Così il leader di Iv Matteo Renzi in un'intervista a 'Il Giornale'."Spero che chi insultava Italia Viva per aver cacciato Conte e favorito l'arrivo di Draghi si renda conto di ciò che abbiamo fatto", aggiunge. "Non che mi dicano 'scusa', ma almeno mi dicessero grazie".